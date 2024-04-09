Энрике считает, что он олицетворяет «Барсу» лучше, чем Хави: «Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю ее лучше всех, даже если другие думают иначе»

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике считает, что он олицетворяет «Барселону» лучше, чем Хави.

«ПСЖ» под руководством Энрике встретится с «Барселоной» Хави в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

Энрике ответил на вопрос о том, кто лучше олицетворяет «Барсу» – он или Хави.

«Без сомнения, я. Это мое мнение.

Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если другие думают иначе», – сказал главный тренер парижан, ранее работавший в «блаугране». 

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40 комментариев
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Гвардиола справедливо может посмеяться над Луисом.
+44
-2
+42
Ответ Кино Музыка
Энрике выигрывал ЛЧ.
С праймовой Барсой. Пусть с такой попробует
+23
-4
+19
Ответ Спортик161
С праймовой Барсой. Пусть с такой попробует
С такой никто не выиграет.
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0
+15
Думаю слово "олицетворять" тут звучит не очень правильно
+8
0
+8
Ватокат ,сборная при нем один сплошной антифутбол,успехи Барсы Месси,Суарес,Неймар.
+9
-2
+7
Ответ Владимир Владимир
Гвардиола справедливо может посмеяться над Луисом.
и все же, современный Гвардиола отличается от той Барсы, считай уже винтажной.
сейчас совершенно другой футбол играет команда
+6
-2
+4
Жозе , переодевайся мы тебя узнали !!!!
+4
-1
+3
у ЛЭ всегда было проблемы с планом Б, если основа не выигрывает то матч сливали в одну калитку. с МСН повезло, но тем не менее, ЛЭ лучший тренер Барсы после Пепа. думаю, приди топ тренеры после Пепа, у команды было бы намного больше ЛЧ и титулов в целом, и кризис не испытали бы. Барто не угадал с тренерам, ВООБЩЕ, как и подбором игроков. Хави не самый лучший но он в кризисное время что то пытается сделать, и однозначно лучше всех(кроме Пепа и ЛЭ),включая Вальверде, которого старая компания во главе с Лео тащили нехило. будь у Хави те возможности что у Вальверде, скорее всего Барса и ЛЧ зацепила бы хотя бы один раз. но это ничуть не отменяет того что Хави морально поплыл в этом сезоне, и ему нужен отдых.
+5
-2
+3
Ответ Владимир Владимир
Гвардиола справедливо может посмеяться над Луисом.
Может, это Энрике так пошутил (Он вообще не утруждает себя на пресс-конференциях серьёзностью ;) )
+3
-1
+2
Я я я яя яя яя яя
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Ответ FOOTBALL
Это намек ?)
Наверняка. Его скорее всего попросят(уйти) в конце сезона... Куда, как не в Барсу. Хави освободит кресло(надеюсь не уговорят из жалости).
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Ответ Igor Shalamov
Главное это судьи
кому как не поклонникам Мадрида об этом знать. Так ведь Игореша?
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Ответ Surhay Lucmanov
При том что у Энрике был состав один из лучших в мире , а у Хави так нельзя сказать
понятно это всем, но ты внимательно прочти его текст. не в тему.
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Ответ Николай Козлов
С такой никто не выиграет.
Маур в лучшие годы мог бы
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Барселону по-настоящему олицетворяет лишь Кройф. Остальные пусть не пыжатся, до великого голландца им никогда не добраться.
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хз. но мне кажется Энрике заберет обе матчи и дальше пойдет в ЛЧ. в любом случае будет заруба это гарантировано!
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Луис Энрике наряду с Вальверде один из самых адекватных тренеров Барселоны. Надеюсь однажды Энрике будет тренировать Реал. Ведь он был игроком не только Барсы, но и Реала.
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Какие голы, какие титулы? Стерильная тики така, ту самую, которую Пеп больше всего ненавидит
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В скромности Луису не откажешь. Не его Барселона была отличной командой,трио МСН это уже история.
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С Неймаром, Месси и Суаресом в нападении любой бы был лучше Хави.
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Всегда уважал Энрике
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У Энрике есть шанс заменить Хави в конце сезона.
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Это намек ?)
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Неудивительно что Энрике так думает. Но вот Мостовой думает также, и это удивительно
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На стиле Жозе
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