Энрике считает, что он олицетворяет «Барсу» лучше, чем Хави: «Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю ее лучше всех, даже если другие думают иначе»

Луис Энрике считает, что он олицетворяет «Барселону» лучше, чем Хави.

« » под руководством Энрике встретится с «Барселоной» Хави в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

ответил на вопрос о том, кто лучше олицетворяет «Барсу» – он или .

«Без сомнения, я. Это мое мнение.

Владение мячом, голы, прессинг, титулы. Я олицетворяю «Барсу» лучше всех, даже если другие думают иначе», – сказал главный тренер парижан, ранее работавший в «блаугране».