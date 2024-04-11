«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике

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Роналд Куман оценил слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны».

На пресс-конференции перед матчем «ПСЖ» – «Барселона» в Лиге чемпионов (2:3) Энрике заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, включая Хави.

«Я не знаю, существует ли документ, в котором записано, что такое ДНК «Барсы». ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы.

Я видел поведение Луиса Энрике и Хави [перед началом матча], и они казались хорошими друзьями. Думаю, что между ними есть что-то еще, вам известно больше. Но я считаю, что их заявления, сделанные во вторник, неуместны. Говорить об этом перед матчем неправильно.

Есть три человека с ДНК «Барсы». Кройфф, который изменил ее стиль, Гвардиола, который показал лучший футбол в истории «Барсы», будучи тренером, и Месси. Когда у вас есть Месси, не нужно говорить о ДНК, потому что он был лучшим в истории.

Будучи тренером «Барсы», вы хотите играть красиво, атаковать и при этом побеждать, и это зависит от имеющихся у вас игроков. Если вы можете подписывать лучших, делать это проще, но в конце концов значение всегда имеют выигранные титулы.

В Нидерландах постоянно говорят о ДНК «Аякса», но посмотрите, где они сейчас. Мы должны стараться играть хорошо, чтобы людям это нравилось, но при этом побеждать. В противном случае это ничего не дает», – сказал бывший тренер «Барселоны».

Хави и Луис Энрике «боксировали» – и до матча, и на поле. У них очень сложные отношения

32 комментария
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И я - тихо добавил Куман.
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+31
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И я - тихо добавил Куман.
Шутки шутками, но благодаря голу Кумана, Барселона выиграла первую ЛЧ в своей истории)
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Ответ I. S.
Куман говорит, что заявление неуместно. Согласен. Но сам дает странное обоснование: "не знаю, что такое днк Барселоны, им обладали..." и назвал троих. Во-первых, Кройфф - довольно спорно, по мне. Второе, "Выигрывать титулы" - вот, по его мнению, возможно, днк. Но тогда почему он отказывает Стоичкову, Пуйолю, Иньесте, Пике, тем же Энрике и Хави? Откуда такая категоричность - вот эти трое!
Кройфф - спорно…?)
+12
0
+12
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И я - тихо добавил Куман.
И Ригобер Сонг
+15
-4
+11
Кройфф, Гвардиола и Месси в одиночку тащили Барсу. Нет их - нет успехов.
+6
-2
+4
Куман говорит, что заявление неуместно. Согласен. Но сам дает странное обоснование: "не знаю, что такое днк Барселоны, им обладали..." и назвал троих. Во-первых, Кройфф - довольно спорно, по мне. Второе, "Выигрывать титулы" - вот, по его мнению, возможно, днк. Но тогда почему он отказывает Стоичкову, Пуйолю, Иньесте, Пике, тем же Энрике и Хави? Откуда такая категоричность - вот эти трое!
+6
-3
+3
Под ДНК подразумевается стиль и игровые ценности, очевидно же, ну. А, ну и плюс ставка на свою академию.
+6
-3
+3
Ответ fussballer
Кройфф, Гвардиола и Месси в одиночку тащили Барсу. Нет их - нет успехов.
Как легко обесценены Пуйоль, Хави, Иньеста, и множество других превосходных игроков
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ДНК это когда тебя укусил паук и ты стал человек-паук 😎
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
Я смотрю с Романами на спортсе совсем всё плохо😁
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То есть до прихода Кройффа-тренера в 1988 бчк практически 90 лет существовал без всякого ДНК? Непорядок!
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Ответ Aleksey Yashin
И Ригобер Сонг
Про него точно нельзя никогда забывать )))
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Ответ Holy Diver
ДНК барсы - это выдоить клуб, довести до предбанкротного состояния и с позором уйти. Так и запишем.
Клубничка даже писать умеет? До чего дошла генная инженерия! 🤗
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Ответ fussballer
Кройфф был успешен в Барсе как тренер.
Я не буду возражать, да, успешен. Но те 0-4 в финале, в который они въехали безусловными фаворитами... Я болел, разумеется, за Милан и был в восторге, но, глаза Кройффа, его лицо... никогда их не забуду. Он так и не пришёл в себя больше никогда. Это не просто поражение, оно стало для него очень значительным и трагичным. И мне кажется, он сам не считал себя успешным. Конечно, мне возразят, нельзя, мол, по одному матчу. Но тем не менее. Я вот так думаю.
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Ответ I. S.
Куман говорит, что заявление неуместно. Согласен. Но сам дает странное обоснование: "не знаю, что такое днк Барселоны, им обладали..." и назвал троих. Во-первых, Кройфф - довольно спорно, по мне. Второе, "Выигрывать титулы" - вот, по его мнению, возможно, днк. Но тогда почему он отказывает Стоичкову, Пуйолю, Иньесте, Пике, тем же Энрике и Хави? Откуда такая категоричность - вот эти трое!
У Стоичкова, Пуйоля, Иньесты, Пике, Энрике и Хави весомый вклад. А те трое-олицетворение, всё верно
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Ответ Геннадий Тимченко
ДНК пешего особенно проявилось в момент установления антирекорда в плей-офф ЛЧ с Баварией в августе 2020 года - он на поле был также ярок и стремился к победе, как во всех последующих матчах плей-офф ЛЧ в составе ПСЖ☝️🤡
Комментарий удален модератором
Ответ fussballer
Кройфф, Гвардиола и Месси в одиночку тащили Барсу. Нет их - нет успехов.
Ну Гвардиола-тренер и Месси вместе были в одной команде, так что не так уж и в одиночку
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Ответ I. S.
Куман говорит, что заявление неуместно. Согласен. Но сам дает странное обоснование: "не знаю, что такое днк Барселоны, им обладали..." и назвал троих. Во-первых, Кройфф - довольно спорно, по мне. Второе, "Выигрывать титулы" - вот, по его мнению, возможно, днк. Но тогда почему он отказывает Стоичкову, Пуйолю, Иньесте, Пике, тем же Энрике и Хави? Откуда такая категоричность - вот эти трое!
Кройфф был успешен в Барсе как тренер.
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Ответ Rio de Janeiro
"ДНК Барсы" это не сильно меньший пафосный бред чем "спартаковский футбол"
Почему Спартаковский футбол бред? Помним мы Спартаковский футбол Бескова и Романцева, она очень даже напоминала стиль Барсы Кройффа
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Игроки решают и являются проводниками стиля на поле. Как вчера в трансляции напомнил Генич о том, кто выходил на замену у Барсы в последнем проигранном матче парижанам, когда Мбаппе оформлял хет-трик: Пуч, Мингеса, Пьянич, Брэйтуэйт...аж дух захватывает))
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Месси в ДНК не только у Барсы.. Но и у Авейру.. Болелы, шарфы и гитары каждый раз это доказывают.. А-ха-ха-ха.. 😀😂🤭
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50 оттенков ДНК барсы
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У Энрике порченная ДНК. Он в Мадриде играл.
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