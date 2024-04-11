«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике

Роналд Куман оценил слова Луиса Энрике об олицетворении «Барселоны».

На пресс-конференции перед матчем « » – « » в (2:3) Энрике заявил, что олицетворяет «блауграну» лучше всех, включая Хави.

«Я не знаю, существует ли документ, в котором записано, что такое ДНК «Барсы». ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы.

Я видел поведение и Хави [перед началом матча], и они казались хорошими друзьями. Думаю, что между ними есть что-то еще, вам известно больше. Но я считаю, что их заявления, сделанные во вторник, неуместны. Говорить об этом перед матчем неправильно.

Есть три человека с ДНК «Барсы». Кройфф, который изменил ее стиль, Гвардиола, который показал лучший футбол в истории «Барсы», будучи тренером, и . Когда у вас есть Месси, не нужно говорить о ДНК, потому что он был лучшим в истории.

Будучи тренером «Барсы», вы хотите играть красиво, атаковать и при этом побеждать, и это зависит от имеющихся у вас игроков. Если вы можете подписывать лучших, делать это проще, но в конце концов значение всегда имеют выигранные титулы.

В Нидерландах постоянно говорят о ДНК «Аякса», но посмотрите, где они сейчас. Мы должны стараться играть хорошо, чтобы людям это нравилось, но при этом побеждать. В противном случае это ничего не дает», – сказал бывший тренер «Барселоны».

Хави и Луис Энрике «боксировали» – и до матча, и на поле. У них очень сложные отношения