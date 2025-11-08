Кристофер Ву: «Спартак» был бы в топ-10 Лиги 1. Футбол в РПЛ и чемпионате Франции отличается»

Кристофер Ву: «Спартак» был бы в топ-10 Лиги 1.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву предположил, на каком месте красно-белые могли бы быть в чемпионате Франции.

«Футбол в РПЛ и Лиге 1 отличается, но думаю, что если бы «Спартак» выступал во французском чемпионате, то был бы в топ-10», – сказал Кристофер Ву.

В этом сезоне команда тренера Деяна Станковича занимает шестую позицию в таблице Мир РПЛ , набрав 22 очка в 14 матчах.