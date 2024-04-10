«ПСЖ» проиграл впервые за 28 матчей. Дальше – игра с «Барселоной» в гостях

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Серия «ПСЖ» без поражений прервалась.

Команда Луиса Энрике уступила «Барселоне» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последний раз до этого парижане проигрывали 7 ноября – «Милану» (1:2) в этом же турнире. С тех пор у них было 19 побед и 8 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов.

16 апреля «ПСЖ» вновь встретится с «Барселоной» – на этот раз в Испании.

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107 комментариев
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Победа имени Хави! Угадал со всеми заменами! Педри через минуту отдал голевую на уровне Модрича! Кристенсен забил победный гол с углового! Главное, чтобы каталонцы не расслабились и вышли в 1/2 после домашнего матча! Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya 🔥
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-6
+94
Основные игроки ПСЖ за 2 недели сыграют только с Барсой. Вот это фермерская лига.
+43
-1
+42
Ответ Зизуха
у ПСЖ всегда поражения в сезоне начинаются с плей-офф лч, совпадение?
У ПСЖ меняются игроки, тренеры, но психологию европейских неудачников убрать невозможно.
+37
-1
+36
Болельщики ПСЖ знают, что сейчас делать с остатками фейерверков - все равно там уже подгорает ))
+26
-1
+25
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что Мбаппе, Холанд и Беллингем - главные фавориты ЗМ были вообще ни о чем в первых матчах 1/4 ЛЧ, а ярче всех был Винисиус
И тут же вспоминаю эпоху Месси и Роналду 🤦🏼 небо и земля. Даже в их возрасте они решали исход больших матчей
+20
-2
+18
Энрике дома Клермон дома обыграть не может.Какая ему Барселона.
+20
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+17
Четвертьфиналы ЛЧ крайне хороши в этом году
+15
0
+15
Кстати большой привет ултрас ПСж какие же они противные.
+13
0
+13
Ну что, парижское фанатье, схавали? Хави умничка ты наша.
+14
-2
+12
у ПСЖ всегда поражения в сезоне начинаются с плей-офф лч, совпадение?
+11
0
+11
Язык надо за зубами держать,привет ультрас Парижа 👋🏼
+13
-2
+11
Ответ adriano_070
Победа имени Хави! Угадал со всеми заменами! Педри через минуту отдал голевую на уровне Модрича! Кристенсен забил победный гол с углового! Главное, чтобы каталонцы не расслабились и вышли в 1/2 после домашнего матча! Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya 🔥
Расслабишься тут, преимущество всего в один гол. Вот выдержать натиск Парижа в ответке, вот это важнейшая задача
+10
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+10
Поставить на целый тайм Асенсио играть нападающим мог только истинный фанат Барселоны, Браво Энрике)))))
+10
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+10
Ответ фк кабинет
Энрике дома Клермон дома обыграть не может.Какая ему Барселона.
Будет ответный матч ещё рано что то сказать
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+8
Ответ консультант_ральф
Дембеля понять конечно можно, всего второй гол в сезоне) да еще и в таком матче, но чутка переусердствовал, думаю его примут как положено в Барселоне
Понять можно, если ты не болеешь за Барсу и не помнишь сколько нервов потратил из за действий этого игрока. Сколько он денег получал , и сколько ему шансов дали после каждой травмы , и в итоге он свалил в париж а сейчас мало того что забивает так еще и празднует так как будто вырос в академии псж . Гнилой тип , с Боруссии было понятно
+6
0
+6
Ответ adriano_070
Победа имени Хави! Угадал со всеми заменами! Педри через минуту отдал голевую на уровне Модрича! Кристенсен забил победный гол с углового! Главное, чтобы каталонцы не расслабились и вышли в 1/2 после домашнего матча! Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya 🔥
Расслабиться и Барса к сожалению это = , очень очень надеюсь что этот стереотип пропадет
+7
-1
+6
Энрике ещё раз доказал, что требл в 2015 взяла команда, а не тренер.
+6
-1
+5
А то! Это тебе не с фермерами тусить. Это Барселона !!
Мбаппе перейдя в Реал Мадрид ещё многое придется доказать
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что Мбаппе, Холанд и Беллингем - главные фавориты ЗМ были вообще ни о чем в первых матчах 1/4 ЛЧ, а ярче всех был Винисиус
В этой 1/4 пока-что лучший это Рафинья да и в игре риала лучшим был Родриго
+4
0
+4
А черепашка играла?
+7
-3
+4
Фигу со стадиона когда увидел Дембеле: Мой п####к
+4
0
+4
Как же хороша была Барса . Прекрасная защита , если взять игру в целом! Прекрасные комбинационные атаки ! Дисциплина и концентрация !
Конечно были ошибки, особенно в начале второго тайма , нереализованные моменты , и ощущалось что некоторые игроки иногда нервничают и торопятся потому что опыта нет . Но при всём этом был боевой настрой и огромное желание побеждать. Обычно камбеки делают против Барсы , но кажется времена меняются.
П.С. С нетерпением жду ответной игры и как примут фанаты гниду демебеле
+7
-3
+4
Непредсказуемы
Опасны
Жестоки
ПСЖ
Голкипера
Ноги
+4
-1
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что Мбаппе, Холанд и Беллингем - главные фавориты ЗМ были вообще ни о чем в первых матчах 1/4 ЛЧ, а ярче всех был Винисиус
Луший игрок мира - КДБ Винисиус - 50% от КДБ
+8
-5
+3
Когда Дембеле попал в штангу во втором тайме, сразу вспомнил его не забитый момент в том полуфинале с Ливерпулем. Этого несостоявшегося гола ПСЖ может не хватить
+2
0
+2
Ответ Aram Avanesian
Как же хороша была Барса . Прекрасная защита , если взять игру в целом! Прекрасные комбинационные атаки ! Дисциплина и концентрация ! Конечно были ошибки, особенно в начале второго тайма , нереализованные моменты , и ощущалось что некоторые игроки иногда нервничают и торопятся потому что опыта нет . Но при всём этом был боевой настрой и огромное желание побеждать. Обычно камбеки делают против Барсы , но кажется времена меняются. П.С. С нетерпением жду ответной игры и как примут фанаты гниду демебеле
Дембеля понять конечно можно, всего второй гол в сезоне) да еще и в таком матче, но чутка переусердствовал, думаю его примут как положено в Барселоне
+2
0
+2
ля быстро же конечно ответный матч..у Барсы столько игроков еще пропустят из-за желтой
+2
0
+2
Ответ Рамин Халики
А черепашка играла?
Страдала) Все никак не придумает как одновременно выдоить и ПСЖ и Реал)
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавно, что Мбаппе, Холанд и Беллингем - главные фавориты ЗМ были вообще ни о чем в первых матчах 1/4 ЛЧ, а ярче всех был Винисиус
Винни тоже сыграл так себе, несмотря на 2 голевые. Тогда уж Фоден.
+2
0
+2
Ждем второе поражение
+3
-1
+2
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