«ПСЖ» проиграл впервые за 28 матчей. Дальше – игра с «Барселоной» в гостях

Серия «ПСЖ» без поражений прервалась.

Команда Луиса Энрике уступила «Барселоне» (2:3) в 1/4 финала чемпионов.

В последний раз до этого парижане проигрывали 7 ноября – «Милану» (1:2) в этом же турнире. С тех пор у них было 19 побед и 8 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов.

16 апреля « » вновь встретится с «Барселоной» – на этот раз в .