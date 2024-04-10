«ПСЖ» проиграл впервые за 28 матчей. Дальше – игра с «Барселоной» в гостях
Серия «ПСЖ» без поражений прервалась.
Команда Луиса Энрике уступила «Барселоне» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последний раз до этого парижане проигрывали 7 ноября – «Милану» (1:2) в этом же турнире. С тех пор у них было 19 побед и 8 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов.
16 апреля «ПСЖ» вновь встретится с «Барселоной» – на этот раз в Испании.
Мбаппе перейдя в Реал Мадрид ещё многое придется доказать
Конечно были ошибки, особенно в начале второго тайма , нереализованные моменты , и ощущалось что некоторые игроки иногда нервничают и торопятся потому что опыта нет . Но при всём этом был боевой настрой и огромное желание побеждать. Обычно камбеки делают против Барсы , но кажется времена меняются.
П.С. С нетерпением жду ответной игры и как примут фанаты гниду демебеле
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