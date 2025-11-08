«МЮ» и «Тоттенхэм» подпирают лигочемпионскую зону. Шансы в очном матче почти равны
«Ман Юнайтед» прибыл в гости к «Тоттенхэму».
Команды поспорят за очки в матче 11-го тура Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» преследуют конкурентов, занимающих места в лигочемпионской зоне. Всего одно очко отделяет участников сегодняшнего матча от 4-й позиции в таблице.
Шансы почти равны. «БЕТСИТИ» предлагает поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» с коэффициентом 2,80, а на успех «Манчестер Юнайтед» – с 2,55.
В прошлом сезоне «шпоры» выиграли все четыре очных матча. Не стоит забывать об этом, как и о фрибете 1500 рублей за регистрацию!
