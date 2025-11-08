  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» и «Тоттенхэм» подпирают лигочемпионскую зону. Шансы в очном матче почти равны
«МЮ» и «Тоттенхэм» подпирают лигочемпионскую зону. Шансы в очном матче почти равны

«Ман Юнайтед» прибыл в гости к «Тоттенхэму».

Команды поспорят за очки в матче 11-го тура Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» преследуют конкурентов, занимающих места в лигочемпионской зоне. Всего одно очко отделяет участников сегодняшнего матча от 4-й позиции в таблице.

Шансы почти равны. «БЕТСИТИ» предлагает поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» с коэффициентом 2,80, а на успех «Манчестер Юнайтед» – с 2,55.

В прошлом сезоне «шпоры» выиграли все четыре очных матча.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2985 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
Главные новости
Черданцев о бесплатном спорте на ТВ: «Болельщик должен быть благодарен. В других странах это немыслимо. Почему люди платят за билет в кино, не требуя, чтобы его бесплатно показали?»
18 минут назад
Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления меньше, заодно финансово поможет. Хочет уехать из «Спартака», получив кучу бабок за неустойку?»
29 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
29 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
29 минут назад
Кристофер Ву: «Спартак» был бы в топ-10 Лиги 1. Футбол в РПЛ и чемпионате Франции отличается»
31 минуту назад
Алексей Ягудин: «Спортс” читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, «Ювентус» не победил. Люди в комментах злые, много негатива»
39 минут назад
Рэпер Orelsan раскритиковал Мбаппе за управление «Каном» – при Килиане клуб вылетел в 3-ю лигу. Форвард «Реала» ответил: «Этот нищий парень умолял нас бесплатно дать ему долю в клубе»
48 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Униона», «Байер» против «Хайденхайма», «Дортмунд» сыграет с «Гамбургом»
сегодня, 07:57
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» в гостях у «Пармы»
сегодня, 07:00
Радимов удивлен невызовом Мостового в сборную: «Он здорово смотрелся в последних играх «Зенита». Сложно объяснить выбор Карпина. Андрей пропускает второй сбор»
сегодня, 06:50
Последние новости
Александр Тихонов: «Посмотрите на РПЛ – играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола. В хоккее некуда девать игроков, сколько у нас подрастающего поколения»
6 минут назад
Эрлинг Холанд: «Гвардиола – гений. Недаром он так много выигрывает. Посмотрите, что он сделал для «Ман Сити». Фантастика»
13 минут назад
Симеоне о невключении Альвареса в лист премии The Best: «Хулиан – один из лучших нападающих в мире. Невероятно важный футболист, мы должны заботиться о нем»
41 минуту назад
Аморим о критике Шешко: «Через три недели может оказаться ложью то, что сегодня правда. Если не играешь хорошо каждый матч в таком сложном клубе, то будешь слышать разные вещи»
53 минуты назад
«Байер» – «Хайденхайм». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
59 минут назад
Ринат Билялетдинов: «Станкович сделал хитрость. Пусть пишет заявление, что хочет к жене. Если подашь заявление, уйдешь без компенсации, а он сказал «А», но не говорит «Б»
сегодня, 08:12
Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Брест», «Монако» Головина против «Ланса»
сегодня, 08:10
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче
сегодня, 07:49
«Ювентус» – «Торино». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:37
Чеферин о квалификации ЧМ: «Нет смысла в матчах со счетом 10:0, но если маленькие страны не будут соперничать с большими, они никогда не смогут выйти в финальный турнир»
сегодня, 07:29