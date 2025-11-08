«МЮ» и «Тоттенхэм» подпирают лигочемпионскую зону. Шансы в очном матче почти равны

«Ман Юнайтед» прибыл в гости к «Тоттенхэму».

Команды поспорят за очки в матче 11-го тура Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» преследуют конкурентов, занимающих места в лигочемпионской зоне. Всего одно очко отделяет участников сегодняшнего матча от 4-й позиции в таблице.

Шансы почти равны. «БЕТСИТИ » предлагает поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» с коэффициентом 2,80 , а на успех «Манчестер Юнайтед» – с 2,55.

В прошлом сезоне «шпоры» выиграли все четыре очных матча. Не стоит забывать об этом, как и о фрибете 1500 рублей за регистрацию!