Генсек РФС о возможном продлении контракта с Карпиным: «Мы говорили, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

В РФС высказались о возможном продлении контракта с Валерием Карпиным.

«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.

Есть же объективные сроки, окончание сезона, когда Карпину есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)

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2 комментария
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Ответ Глебов Илья
вроде писали что физрук летом в Эстонию уедет чтоб детей в школу отдать
А летом , кроме детей, ещё и жену возит в Эмираты. 😊
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