Генсек РФС о возможном продлении контракта с Карпиным: «Мы говорили, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину»
В РФС высказались о возможном продлении контракта с Валерием Карпиным.
«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.
Есть же объективные сроки, окончание сезона, когда Карпину есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)