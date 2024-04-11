Генсек РФС о возможном продлении контракта с Карпиным: «Мы говорили, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину»

В РФС высказались о возможном продлении контракта с Валерием Карпиным.

«Мы говорили с Валерием Георгиевичем, все хорошо. Некоторые процессы любят тишину.

Есть же объективные сроки, окончание сезона, когда есть на чем сосредоточиться. Есть дата окончания контракта, на этот временной промежуток и надо ориентироваться», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)