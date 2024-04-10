Зиньковский о Карпине: «При нем в сборной классная внутрянка, приятно приезжать. Решат продлить контракт – хорошо, не продлят – приму все как есть»
Антон Зиньковский доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.
«Это правда, что при Карпине классная внутрянка в сборной. Приятно приезжать. Хороший коллектив, постоянно отличная атмосфера.
Если примут решение продлить контракт с Карпиным – хорошо. Если не продлят, то найдут нового тренера. Точно не мне это решать и обсуждать. Я приму все как есть», — сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.