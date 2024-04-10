Зиньковский о Карпине: «При нем в сборной классная внутрянка, приятно приезжать. Решат продлить контракт – хорошо, не продлят – приму все как есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.

«Это правда, что при Карпине классная внутрянка в сборной. Приятно приезжать. Хороший коллектив, постоянно отличная атмосфера.

Если примут решение продлить контракт с Карпиным – хорошо. Если не продлят, то найдут нового тренера. Точно не мне это решать и обсуждать. Я приму все как есть», — сказал полузащитник «Спартака» и сборной России.

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5 комментариев
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Не, карпин мужик, он простой, с такими легко и в то же время может осадить
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Когда результат не давит Карпин идеальный вариант для своего рода тусовки на расслабоне...
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У Карпина в сборной самые ламповые условия.
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