Зиньковский о Карпине: «При нем в сборной классная внутрянка, приятно приезжать. Решат продлить контракт – хорошо, не продлят – приму все как есть»

Антон Зиньковский доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.

«Это правда, что при классная внутрянка в сборной. Приятно приезжать. Хороший коллектив, постоянно отличная атмосфера.

Если примут решение продлить контракт с Карпиным – хорошо. Если не продлят, то найдут нового тренера. Точно не мне это решать и обсуждать. Я приму все как есть», — сказал полузащитник « » и сборной России.