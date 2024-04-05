Заза Джанашия: «Отпустим игроков в европейские чемпионаты – и что будет с РПЛ? Не на кого смотреть, болельщики перестанут ходить на футбол»
Заза Джанашия считает, что РПЛ может ослабеть в случае отъезда игроков в Европу.
– Как относитесь к совету Карпина, чтобы футболисты уезжали из РПЛ?
– Не согласен с ним. Без проблем, игроки в Европе станут физически сильнее и прибавят в уровне. Карпин это сказал в интересах сборной России.
Но чемпионат после ухода ведущих игроков может стать слабым. Когда нет сильного чемпионата, футболисты тоже не могут быть сильными.
Всех футболистов отпустим в европейские чемпионаты, и что будет потом с РПЛ? Не на кого будет смотреть, болельщики вообще перестанут ходить на футбол.
Карпин для себя правильно говорит, но это совсем другая политика. Я того же самого хотел с грузинскими игроками, но наш чемпионат станет слабее.
– Но есть и другая сторона. Захарян уехал в «Реал Сосьедад» и приехал в сборную России другим футболистом, прибавил в скорости, движении. Игроки разве не к этому стремятся?
– Да, конечно. Это абсолютно другой футбол.
В прошлом году из РПЛ уехал один Арсен Захарян, и за одно окно может уехать два-три футболиста. Но все же игроки не попадут в топ-клубы.
Чтобы попасть в сильный клуб, нужно в своей лиге играть хорошо, чтобы тебя заметили.
Сейчас уровень РПЛ стал очень непонятным, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.
Миллиард раз сказано - создавать надо условия, а не преграды.