Заза Джанашия: «Отпустим игроков в европейские чемпионаты – и что будет с РПЛ? Не на кого смотреть, болельщики перестанут ходить на футбол»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу Валерий Карпин Заза Джанашия Арсен Захарян Футбол

Заза Джанашия считает, что РПЛ может ослабеть в случае отъезда игроков в Европу.

– Как относитесь к совету Карпина, чтобы футболисты уезжали из РПЛ?

– Не согласен с ним. Без проблем, игроки в Европе станут физически сильнее и прибавят в уровне. Карпин это сказал в интересах сборной России.

Но чемпионат после ухода ведущих игроков может стать слабым. Когда нет сильного чемпионата, футболисты тоже не могут быть сильными.

Всех футболистов отпустим в европейские чемпионаты, и что будет потом с РПЛ? Не на кого будет смотреть, болельщики вообще перестанут ходить на футбол.

Карпин для себя правильно говорит, но это совсем другая политика. Я того же самого хотел с грузинскими игроками, но наш чемпионат станет слабее.

– Но есть и другая сторона. Захарян уехал в «Реал Сосьедад» и приехал в сборную России другим футболистом, прибавил в скорости, движении. Игроки разве не к этому стремятся?

– Да, конечно. Это абсолютно другой футбол.

В прошлом году из РПЛ уехал один Арсен Захарян, и за одно окно может уехать два-три футболиста. Но все же игроки не попадут в топ-клубы.

Чтобы попасть в сильный клуб, нужно в своей лиге играть хорошо, чтобы тебя заметили.

Сейчас уровень РПЛ стал очень непонятным, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия.

10 комментариев
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В Испании, Англии, Германии игроки десятками переезжают в разные чемпионаты, однако их лиги в зрелищности не теряют. И с посещаемостью всё в порядке. Может дело в другом?
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Ну если Заза против, то тут без вариантов
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Отпустим? А за ними очередь из европейских клубов стоит, только вот наши не пускают?
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А сейчас на кого смотреть,кроме бразильцев в Зените?На Рассказова,которого звезды мирового футбола «ничем не удивляют»?Или Глушенкова,которому «незачем бегать по 20 км.Он может пробежать три и забить два».Вот на этих зарвавшихся детей лимита чьим единственным достоинством является правильный паспорт и игра в их исполнении лучшее средство от бессонницы.
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А сейчас одно загляденье смотреть...да даже если и уедут,то свято место пусто не бывает
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Появятся молодые, голодные. Из Бразилии игроки фургонами уезжают, и что?
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Дык, а если не отпустите, то они прям ух и шоу выдадут или что? Это так не работает.
Миллиард раз сказано - создавать надо условия, а не преграды.
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