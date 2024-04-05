Глушенков о невызове в сборную: «Это мнение Карпина. Я должен пробегать по 20 км? Я могу два забить, пробежав три км, и мы выиграем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о том, что его не вызвали в сборную в марте.

Валерий Карпин объяснил невызов Глушенкова в сборную так: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».

– Ты сидишь, никого не трогаешь. Тебя не вызывают в сборную. Потом ты слышишь, что сказал Карпин: тебе нужно прибавить во всем. Теперь это вопрос мотивации, что тебе действительно нужно прибавить во всем, или, глядя на твои цифры в этом сезоне, вопрос растерянности: «А в чем еще мне прибавлять?»

Карпин сказал конкретно про «бегать». Много надо бегать. Имеется в виду работа без мяча, да?

– Ну да.

– Так.

– Я люблю в футбол играть.

– Ты ленивый, да?

– Я вот так отвечу.

– То есть ты любишь с мячом?

– Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра.

– Почти Ромарио.

– Я пример просто привожу.

– А ты Михаилу Михайловичу [Галактионову] об этом говоришь? Когда он говорит: «Вот здесь мы поджимаем, вот здесь мы прессингуем».

– Да нет. Если он говорит, что прессингуем, значит, я прессингую. Просто я не понимаю, сколько мне надо пробегать, например.

– Возвращаясь к невызову в сборную. Мы прекрасно понимаем, что, если это список игроков, которые едут на Евро, то это один вариант. А когда это товарищеские матчи с Сербией и Парагваем – это совсем другой вариант. Когда ты все это услышал и понял, что никуда не едешь, ты подумал, что это хороший повод для выходных? Или отличный момент, чтобы доказать Валерию Георгиевичу, что он не прав?

– Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей.

– Ты спокойно к этому относишься?

– Спокойно.

– И к словам Валерия Георгиевича – тоже?

– Спокойно, – сказал игрок «Локомотива».

В этом сезоне Глушенков забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локо» во всех турнирах. Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тоже, видимо, в Реал собрался.
+55
-5
+50
Что-то у Локо ноль побед после перерыва. Два забьет, три побежит и выиграют. Смех.
+32
-4
+28
Чеканит короной Сашки Мостового
+22
-3
+19
Карпин и Глушенков так похожи, что один "ну Зидан и Зидан" или "ну Федун и Федун", что второй "Ну не вызвали и не вызвали".

Хотя мне всё ещё не ясна логика не вызывать Глушенкова и вызывать Антона Миранчука, который играет в том же Локомотиве и куда хуже себя этой весной проявляет.
+16
-1
+15
Ну с Глушенковым Карпин дурит, конечно, хотя того же Антона Миранчука регулярно вызывает и ставит в состав, хотя Антон даже ноги одной Глушенкова не стоит в нынешнем сезоне
+12
-4
+8
Ответ Dmitry Orlov
Карпин и Глушенков так похожи, что один "ну Зидан и Зидан" или "ну Федун и Федун", что второй "Ну не вызвали и не вызвали". Хотя мне всё ещё не ясна логика не вызывать Глушенкова и вызывать Антона Миранчука, который играет в том же Локомотиве и куда хуже себя этой весной проявляет.
И, кстати, тоже не большой любитель отрабатывать в обороне
+7
0
+7
я вообще не понимаю тех кто тыкает Глушенкова, учитывая что он последние полтора года лучший паспортист по гол+пас, конечно ему обидно что Валера даже не посмотрел в его сторону, понять можно, сколько он еще должен делать что бы вызываться) у нас и так ребят из первой лиги готовы вызывать
+7
-1
+6
31 мяч в 122 играх в РПЛ.
"Ну могу выйти, 2 забить и выиграем".
прям каждую игру по 2 зибвает.
+5
-1
+4
Ответ Dmitry Orlov
Карпин и Глушенков так похожи, что один "ну Зидан и Зидан" или "ну Федун и Федун", что второй "Ну не вызвали и не вызвали". Хотя мне всё ещё не ясна логика не вызывать Глушенкова и вызывать Антона Миранчука, который играет в том же Локомотиве и куда хуже себя этой весной проявляет.
Карпин говорил, что он видит его вторым напом при схеме 4-4-2, а такую схему Карпин не играет, вот и всё.
+3
0
+3
Ответ Dmitry Orlov
А если тренер мотивирует невызов игрока словами "надо прибавлять во всём", при том, что игрок (на момент формирования финального списка на тот сбор): ⚽️ Второй в сезоне по голевым передачам ⚽️ Четвертый по системе «гол+пас» ⚽️ Третий по числу участий в голевых атаках ⚽️ Первый по ключевым передачам ⚽️ Третий по числу походов в дриблинг ⚽️ Лучший на своей позиции по индексу Рустат в прошедшем туре то что ещё игроку делать?
связаться лично с тренером и обсудить, а не играть в обиженку, тем более, перед журналистами
+4
-1
+3
Ответ MagicWithoutBorders
Что-то он заезду словил… Если тренер сборной говорит, то надо делать, а не дурачком прикидываться, ну это конечно, если он хочет играть в сборной)
А если тренер мотивирует невызов игрока словами "надо прибавлять во всём", при том, что игрок (на момент формирования финального списка на тот сбор):

⚽️ Второй в сезоне по голевым передачам
⚽️ Четвертый по системе «гол+пас»
⚽️ Третий по числу участий в голевых атаках
⚽️ Первый по ключевым передачам
⚽️ Третий по числу походов в дриблинг
⚽️ Лучший на своей позиции по индексу Рустат в прошедшем туре

то что ещё игроку делать?
+8
-5
+3
Ответ Богдан Агафонов
А он прав. Зачем бегать, если можно решающие действия сделать и принести результат. Не понимаю, что дает пробег игроков , количество спринтов и рывков
Если ты не пробегаешь норму, а твой защитник пробегает, значит в игре много раз сложится ситуация локального численного преимущества, а значит больше опасных моментов у твоих ворот, и меньше у чужих. Вот что дает пробег.

А на счет решающих действий - да. Если их много. Как у Вагнера Лав, там, или Думбии. У Глушенкова их все равно умеренное количество
+2
0
+2
Но при этом пять пропустим (минус один в защите) и мы проиграем.
+2
0
+2
«Если ты не Месси – должен обороняться. Только ему можно подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал с ним что пожелает». Клопп о работе Мане, Салаха и Фирмино в защите

Очевидно, что Глушенков не дотягивает малёк до Месси, пусть даже Карпин не Клопп - не умеешь играть, отрабатывай объемом
+2
0
+2
Ответ Иван Лапин
31 мяч в 122 играх в РПЛ. "Ну могу выйти, 2 забить и выиграем". прям каждую игру по 2 зибвает.
Он лучший в Локо однозначно
+2
-1
+1
Ответ kisliy33
зачем?
Что зачем? Зачем в сборную?
+1
0
+1
Прям Месси, походить пешком и забить пару мячей
+1
0
+1
Выпендрился? Ну молодец, жди теперь, когда другой тренер будет в сборной. А, вообще, международных соревнований нет, можно выёживаться.
+1
0
+1
Господи, откуда столько самомнения. Месси бы и то поскромнее ответил
+1
0
+1
Задатки по высказываниям не хуже чем у Царя
+1
0
+1
Ну разумно говорит. Одно дело - если он не выполняет требования тренера, тогда понятно. Но если вопрос в дистанции - тогда какой смысл?
+1
0
+1
МЕССИ МЕССИ кричали ему в след!
+1
0
+1
Ставить на его дубль в след матче? Иначе балабол, получается...
+1
0
+1
Ну так отвечать нельзя, если конечно хочешь в сборную! Можно было отделаться дкжурными: - буду работать ещё больше и надеюсь меня вызовут, а не включать Дзюбу
+10
-9
+1
с "Краснодаром", вроде бы, был одним из лучших у "Локомотива", да и всегда заряжен на атаку он...

так что - возможно, Карпин просто не знает как правильно использовать игроков его типа

бывает: Лобановский тоже не знал как использовать Черенкова
+2
-1
+1
Ну, не понимает главного тренера. Вряд ли в сборную позовут при таком отношении.
+2
-1
+1
Ответ Фантом
Да тут радоваться надо, что не вызывают. Пользы от игр в сборной никакой, а отдыхать/тренироваться она мешает.
И так играют раз в неделю. Не дай бог устанут бегать в пешеходной лиге.
0
0
0
Максим Глушенков: К физрукам отношусь спокойно...
+6
-6
0
Пока двадцатку не пробежишь за 1.30,не хрен тебе в сборной делать😊😊😊 С мячом интеллектуалы играют, а тебе бегать надо😊😊😊 Ты ведь игрок никакущий.
0
0
0
Ответ superbro
Ну вот, начал бегать вместо того, чтобы забивать, не надо было задачу менять 🤓
Так прикол ещё в том, что в этом сезоне у него вроде бы дублей не было и вообще за Локомотив можно их посчитать на пальцах одной руки ( вроде вообще один, но мог что-то упустить и напутать). А гонору как будто каждый матч по 2 кладет, а если чуть пробежит,то все три. Лимита такая лимита
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий