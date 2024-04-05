Глушенков о невызове в сборную: «Это мнение Карпина. Я должен пробегать по 20 км? Я могу два забить, пробежав три км, и мы выиграем»

Максим Глушенков высказался о том, что его не вызвали в сборную в марте.

объяснил невызов в сборную так: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».

– Ты сидишь, никого не трогаешь. Тебя не вызывают в сборную. Потом ты слышишь, что сказал Карпин: тебе нужно прибавить во всем. Теперь это вопрос мотивации, что тебе действительно нужно прибавить во всем, или, глядя на твои цифры в этом сезоне, вопрос растерянности: «А в чем еще мне прибавлять?»

Карпин сказал конкретно про «бегать». Много надо бегать. Имеется в виду работа без мяча, да?

– Ну да.

– Так.

– Я люблю в футбол играть.

– Ты ленивый, да?

– Я вот так отвечу.

– То есть ты любишь с мячом?

– Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра.

– Почти Ромарио.

– Я пример просто привожу.

– А ты Михаилу Михайловичу [Галактионову] об этом говоришь? Когда он говорит: «Вот здесь мы поджимаем, вот здесь мы прессингуем».

– Да нет. Если он говорит, что прессингуем, значит, я прессингую. Просто я не понимаю, сколько мне надо пробегать, например.

– Возвращаясь к невызову в сборную. Мы прекрасно понимаем, что, если это список игроков, которые едут на Евро, то это один вариант. А когда это товарищеские матчи с Сербией и Парагваем – это совсем другой вариант. Когда ты все это услышал и понял, что никуда не едешь, ты подумал, что это хороший повод для выходных? Или отличный момент, чтобы доказать Валерию Георгиевичу, что он не прав?

– Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей.

– Ты спокойно к этому относишься?

– Спокойно.

– И к словам Валерия Георгиевича – тоже?

– Спокойно, – сказал игрок «Локомотива».

В этом сезоне Глушенков забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за « » во всех турнирах. Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.