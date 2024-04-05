Глушенков о невызове в сборную: «Это мнение Карпина. Я должен пробегать по 20 км? Я могу два забить, пробежав три км, и мы выиграем»
Максим Глушенков высказался о том, что его не вызвали в сборную в марте.
Валерий Карпин объяснил невызов Глушенкова в сборную так: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».
– Ты сидишь, никого не трогаешь. Тебя не вызывают в сборную. Потом ты слышишь, что сказал Карпин: тебе нужно прибавить во всем. Теперь это вопрос мотивации, что тебе действительно нужно прибавить во всем, или, глядя на твои цифры в этом сезоне, вопрос растерянности: «А в чем еще мне прибавлять?»
Карпин сказал конкретно про «бегать». Много надо бегать. Имеется в виду работа без мяча, да?
– Ну да.
– Так.
– Я люблю в футбол играть.
– Ты ленивый, да?
– Я вот так отвечу.
– То есть ты любишь с мячом?
– Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра.
– Почти Ромарио.
– Я пример просто привожу.
– А ты Михаилу Михайловичу [Галактионову] об этом говоришь? Когда он говорит: «Вот здесь мы поджимаем, вот здесь мы прессингуем».
– Да нет. Если он говорит, что прессингуем, значит, я прессингую. Просто я не понимаю, сколько мне надо пробегать, например.
– Возвращаясь к невызову в сборную. Мы прекрасно понимаем, что, если это список игроков, которые едут на Евро, то это один вариант. А когда это товарищеские матчи с Сербией и Парагваем – это совсем другой вариант. Когда ты все это услышал и понял, что никуда не едешь, ты подумал, что это хороший повод для выходных? Или отличный момент, чтобы доказать Валерию Георгиевичу, что он не прав?
– Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей.
– Ты спокойно к этому относишься?
– Спокойно.
– И к словам Валерия Георгиевича – тоже?
– Спокойно, – сказал игрок «Локомотива».
В этом сезоне Глушенков забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локо» во всех турнирах. Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Хотя мне всё ещё не ясна логика не вызывать Глушенкова и вызывать Антона Миранчука, который играет в том же Локомотиве и куда хуже себя этой весной проявляет.
"Ну могу выйти, 2 забить и выиграем".
прям каждую игру по 2 зибвает.
⚽️ Второй в сезоне по голевым передачам
⚽️ Четвертый по системе «гол+пас»
⚽️ Третий по числу участий в голевых атаках
⚽️ Первый по ключевым передачам
⚽️ Третий по числу походов в дриблинг
⚽️ Лучший на своей позиции по индексу Рустат в прошедшем туре
то что ещё игроку делать?
А на счет решающих действий - да. Если их много. Как у Вагнера Лав, там, или Думбии. У Глушенкова их все равно умеренное количество
Очевидно, что Глушенков не дотягивает малёк до Месси, пусть даже Карпин не Клопп - не умеешь играть, отрабатывай объемом
так что - возможно, Карпин просто не знает как правильно использовать игроков его типа
бывает: Лобановский тоже не знал как использовать Черенкова