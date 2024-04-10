Жена Карпина о Евро-2024: «Буду болеть за Грузию и Германию»

Жена Валерия Карпина будет болеть за Грузию и Германию на Евро-2024.

– За кого будете болеть на чемпионате Европы в отсутствие сборной России?

– Помните эту шутку? «За кого будете болеть на ЧЕ?» – «За наших!» – «А потом?»

Буду болеть за Грузию и за Германию. Была в в 2006 году в молодежном лагере, как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии, состав уже другой, естественно, но симпатия осталась.

– Месси или Роналду?

– Месси, – написала в сторис инстаграма , жена главного тренера « » и сборной России, отвечая на вопросы подписчиков.