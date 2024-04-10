Жена Карпина о Евро-2024: «Буду болеть за Грузию и Германию»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу сборная Грузии по футболу Валерий Карпин соцсети Дарья Карпина Евро-2024 Футбол

Жена Валерия Карпина будет болеть за Грузию и Германию на Евро-2024.

– За кого будете болеть на чемпионате Европы в отсутствие сборной России?

– Помните эту шутку? «За кого будете болеть на ЧЕ?» – «За наших!» – «А потом?»

Буду болеть за Грузию и за Германию. Была в Германии в 2006 году в молодежном лагере, как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии, состав уже другой, естественно, но симпатия осталась.

– Месси или Роналду?

– Месси, – написала в сторис инстаграма Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России, отвечая на вопросы подписчиков.

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23 комментария
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Вопрос спрашивают ли ещё где либо жену тренера сборной страны, за кого она будет болеть, я ещё понимаю тёщю)
+8
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+5
Ответ rigobersong
У Эстонцев другие братья:))
Финны?
+2
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+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Слабовато. Можешь лучше!
+1
0
+1
Ответ Ростовский
Без России нет спортивного принципа, поэтому не буду вообще смотреть.
Держи в курсе
+1
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За Сербию
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У Валеры классная жена! Учительница, знает языки, певица , интеллигентная, умная, красивая,женщина. Болельщица.👍
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Ответ rigobersong
У Эстонцев другие братья:))
Вчера за Сити притапливал, кстати?
+1
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