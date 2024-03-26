Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)
Валерий Карпин близок к продлению контракта с РФС.
По информации «Спорт-Экспресса», главному тренеру сборной России предложат продлить соглашение на 2 года. Переговоры с Карпиным планируется начать в ближайшее время.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Срок действующего соглашения с РФС истекает в августе.
У тебя нет пристрастий, нет привязанности к каклму то клубу.
Твои коменты аюсолютно разные, в зависимости от конкретной новости.
Ты можешь в виде сатиры написать коммент и в поддержку и так же против родины. Но у теб будут плюсы.
Ты одинаково оставляешь комменты и в подержку барсы, так же наоборот, в подержку реала.
Но в большинстве ты в плюсе.
Я не говорю что это плохо или еще что-то.
Просто интересно, это цель твоей жизни?
Я бы не был так уверен, у кого из вас, работа более бесполезна.