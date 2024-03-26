Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин близок к продлению контракта с РФС.

По информации «Спорт-Экспресса», главному тренеру сборной России предложат продлить соглашение на 2 года. Переговоры с Карпиным планируется начать в ближайшее время.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Срок действующего соглашения с РФС истекает в августе.

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54 комментария
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При всём уважении к Карпину, сейчас у него лёгкая работа в сборной
+37
-3
+34
Мостового инсульт хватит
+28
-3
+25
Ответ Roman Popov
Мостового инсульт хватит
Почему, Карпин же умеет чеканить
+22
-2
+20
Когда я думаю, что моя работа бесполезна, и если я ее не сделаю ничего страшного не произойдет, то я вспоминаю, что есть Валера, который тренирует сборную, не проводящую официальных матчей, и мне становится легче.
+37
-19
+18
Ответ Wayne Gretzky 99
Ты вахтер?
депутат
+16
-2
+14
Ответ shikini
При всём уважении к Карпину, сейчас у него лёгкая работа в сборной
Не думаю что он этому рад. Раз уж такая ситуация, смысла менять тренера нет.
+16
-4
+12
Ответ Ебздрогыч
Когда я думаю, что моя работа бесполезна, и если я ее не сделаю ничего страшного не произойдет, то я вспоминаю, что есть Валера, который тренирует сборную, не проводящую официальных матчей, и мне становится легче.
Ты вахтер?
+12
-4
+8
Ответ Ебздрогыч
Когда я думаю, что моя работа бесполезна, и если я ее не сделаю ничего страшного не произойдет, то я вспоминаю, что есть Валера, который тренирует сборную, не проводящую официальных матчей, и мне становится легче.
Реально делать нечего?
У тебя нет пристрастий, нет привязанности к каклму то клубу.
Твои коменты аюсолютно разные, в зависимости от конкретной новости.
Ты можешь в виде сатиры написать коммент и в поддержку и так же против родины. Но у теб будут плюсы.
Ты одинаково оставляешь комменты и в подержку барсы, так же наоборот, в подержку реала.
Но в большинстве ты в плюсе.
Я не говорю что это плохо или еще что-то.
Просто интересно, это цель твоей жизни?
+10
-2
+8
Ответ Roman Popov
Мостового инсульт хватит
Ну почему он, а не я, летит в Египет!!!
+7
-1
+6
Ответ Ебздрогыч
Когда я думаю, что моя работа бесполезна, и если я ее не сделаю ничего страшного не произойдет, то я вспоминаю, что есть Валера, который тренирует сборную, не проводящую официальных матчей, и мне становится легче.
Звучит довольно иронично, учитывая тот факт, что твоя работа - комменты на спортсе строчить.

Я бы не был так уверен, у кого из вас, работа более бесполезна.
+6
0
+6
Нормально.Улучшит статистику свою со сборной, статистику сборной,пусть пока в товарняках.
+5
-1
+4
Лучшая работа в мире
+7
-4
+3
Ответ omsk1716
Не думаю что он этому рад. Раз уж такая ситуация, смысла менять тренера нет.
Судя по тому, что он говорит в интервью, действительно не рад. И да, менять его сейчас нет необходимости. Так что согласен
+2
0
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Чтобы ни говорили, а свою работу он делает - просматривает тонну народу и заодно проверяет сочетания с легами. Кто знает, может вернут сборную на соревнования, когда это поколение ещё актуально будет
+3
-1
+2
Ответ Blaumerc
Реально делать нечего? У тебя нет пристрастий, нет привязанности к каклму то клубу. Твои коменты аюсолютно разные, в зависимости от конкретной новости. Ты можешь в виде сатиры написать коммент и в поддержку и так же против родины. Но у теб будут плюсы. Ты одинаково оставляешь комменты и в подержку барсы, так же наоборот, в подержку реала. Но в большинстве ты в плюсе. Я не говорю что это плохо или еще что-то. Просто интересно, это цель твоей жизни?
Только сейчас заметил? Он обыкновенный популист.
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Ответ Максим
Комментарий удален модератором
умом тронулся?
+2
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+2
Ответ Blaumerc
Реально делать нечего? У тебя нет пристрастий, нет привязанности к каклму то клубу. Твои коменты аюсолютно разные, в зависимости от конкретной новости. Ты можешь в виде сатиры написать коммент и в поддержку и так же против родины. Но у теб будут плюсы. Ты одинаково оставляешь комменты и в подержку барсы, так же наоборот, в подержку реала. Но в большинстве ты в плюсе. Я не говорю что это плохо или еще что-то. Просто интересно, это цель твоей жизни?
Плюсодрочер он известный. Знает, как плюсиков срубить. Своего мнения нет, готов на лету переобуться.
+4
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+1
Ответ Ебздрогыч
Когда я думаю, что моя работа бесполезна, и если я ее не сделаю ничего страшного не произойдет, то я вспоминаю, что есть Валера, который тренирует сборную, не проводящую официальных матчей, и мне становится легче.
твоя работа очень полезная!!
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Ответ Benjamin
Зачем вообще эта сборная? Пусть лучше игроки в клубах остаются.
Спроси игроков, согласны ли они с тобой.
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Ответ инок
Никакие задачи не поставлены, ни чем Валера не рискует, а деньги платят. Ни один дурак не откажется от такой работы!
Ну, все-таки польза есть. И нам интересно и рейтинг в товарняках никто не отменял. Положительные эмоции после Сербии тот же плюс.
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Ответ shikini
При всём уважении к Карпину, сейчас у него лёгкая работа в сборной
Если бы не совмещал работу с Ростовом, я бы согласился.
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Валера, верим! Никто кроме тебя ..
+1
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Может побить все рекорды по пребыванию на посту, пока официальных матчей не предвидится..
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Нормальная работа такая получилась, чего бы не продлить ещё... - подумал он
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Хлебное место...
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Ответ omsk1716
Не думаю что он этому рад. Раз уж такая ситуация, смысла менять тренера нет.
Был бы не рад, уступил бы место безработному)) а так на двух зарплатах сидит))
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Ответ Игорь Васильев
Почему, Карпин же умеет чеканить
Но он лучше.
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Ответ Максим
Какой умный, восхищаюсь твоей гениальностью
Учись, пока пишу. . Не благодари.
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Ответ Максим
Да не правду говорю, почему эстонец тренирует сборную? Это позор всей России,,что россиян нет?
Для особо одарённых, Карпин родился в СССР, в городе, где около 90% русскоязычного населения. В Эстонии не живёт уже 36 лет. Гражданин России, выступал за сборную России. Не? Никак? Говорю же фиговый из тебя тролль. И не пытайся.
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Ответ Чебурашка от Гены
Он всегда такой. Не обращайте внимания. Его троллинг даже троллингом нельзя назвать.
Какой умный, восхищаюсь твоей гениальностью
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