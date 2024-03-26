Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)

Валерий Карпин близок к продлению контракта с РФС.

По информации « », главному тренеру сборной России предложат продлить соглашение на 2 года. Переговоры с Карпиным планируется начать в ближайшее время.

возглавил сборную России в 2021 году. Срок действующего соглашения с истекает в августе.