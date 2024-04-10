Вендел о будущем в «Зените»: «Сейчас не время говорить об этом – нужно выиграть титул. В клубе ко мне относятся очень хорошо»
Вендел высказался о своем будущем в «Зените».
– По окончании сезона ты останешься в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?
– Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время выиграть этот титул для «Зенита»! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.
В нынешнем сезоне на счету Вендела 4 гола и 6 ассистов в 20 матчах Мир РПЛ за «Зенит». Подробная статистика бразильца – здесь.
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