Вендел о будущем в «Зените»: «Сейчас не время говорить об этом – нужно выиграть титул. В клубе ко мне относятся очень хорошо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел высказался о своем будущем в «Зените».

– По окончании сезона ты останешься в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?

– Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время выиграть этот титул для «Зенита»! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне на счету Вендела 4 гола и 6 ассистов в 20 матчах Мир РПЛ за «Зенит». Подробная статистика бразильца – здесь.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вендел теневой лидер Зенита. На поле вроде не блещет, а без него Зенит играет намного слабее. Прямо двужильный какой-то, такие как он и Барриос фундамент клуба.
+1
0
+1
Ответ Pro_Zenit_7
Не каждый клуб сможет терпеть твои выходки с невыходом из отпуска)
Вендел лучший игрок этого сезона и на ряду с Малкомом прошлого.
Человек носится весь матч, забивает, отдает
+1
-1
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вендел теневой лидер Зенита. На поле вроде не блещет, а без него Зенит играет намного слабее. Прямо двужильный какой-то, такие как он и Барриос фундамент клуба.
Да он совершенно не теневой👀
4+6 и огромное значение в середине
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий