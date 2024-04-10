Вендел о будущем в «Зените»: «Сейчас не время говорить об этом – нужно выиграть титул. В клубе ко мне относятся очень хорошо»

Вендел высказался о своем будущем в «Зените».

– По окончании сезона ты останешься в «Зените» или, может быть, пора искать новые вызовы?

– Сейчас не время говорить об этом. В «Зените» ко мне очень хорошо относятся, меня всегда принимали самым лучшим образом, а город Санкт-Петербург впечатляет. Теперь пришло время выиграть этот титул для « »! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне на счету 4 гола и 6 ассистов в 20 матчах Мир за «Зенит». Подробная статистика бразильца – здесь.