Вендел о шансах «Зенита» на чемпионство: «У нас огромная гегемония в России – нормально, что соперники стремятся усилиться. Матч с «Краснодаром» решающий, но не окончательный»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Вендел Футбол

Вендел оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.

– Почему «Зенит» в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей?

– Думаю, что другие команды тоже гонятся [за титулом], верно? В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, это нормально, что наши соперники стремятся усилиться.

Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твердо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против «Краснодара».

– Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Веришь ли ты, что победа может поставить точку в борьбе за титул?

– Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты, – сказал полузащитник «Зенита».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в эту субботу в 24-м туре Мир РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на 1 очко.

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21 комментарий
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Ответ SporTsmen
У вас Вендел, огромный Газпром и это единственное что делает вас чемпионами на фоне ослабленной лиге и гордиться нечем
Нет, Газпром не единственное, что делает Зенит чемпионами, еще его делают чемпионами серенькие московские клубы, которые сжирают народных денег не меньше, чем Зенит, а толку от этого никакого.
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+6
Ответ SporTsmen
У вас Вендел, огромный Газпром и это единственное что делает вас чемпионами на фоне ослабленной лиге и гордиться нечем
Нельзя чтоб были сильные игроки? Надо отказаться от богатого спонсора? Может ещё покаяться?))
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Ответ SporTsmen
У вас комплексы)) но я не болельщик московских клубов))
Да мне все равно, чей вы болельщик, я по делу написал. Вот Краснодар борется в этом сезоне, а представители московских клубов который год только языком тренькают. Собрался один раз Спартак и стал чемпионом, и Газпром не помог, а потом опять начались болтовня и странные деяния.
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Ответ Spartakus1984
Только до выхода Вендела он тенью был на поле))Как раз его отсутствие -катастрофа для зенита.
Ну да, пятеро спартаковцев "размотанных" не дадут соврать. Только штанга им помогла не пропустить от пацана-тени
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Как раз освободится слот под легионера. Отсутствие Вендела - это очередной шанс для Педро выйти в старте.

"Молодой", как выяснилось, может сам гол создать, просто всех накрутив и обыграв :)
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Вендел усилил Краснодар своим отсутствием
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Решающий но не окончательный, поэтому словлю ка я тупую
Желтую и посижу дома, а тащиться куда то где нет пляжа и бухлишка это без меня пожалуйста)
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Ответ Spartakus1984
Только до выхода Вендела он тенью был на поле))Как раз его отсутствие -катастрофа для зенита.
Ну всё, снимаемся с чемпионата и расформировываемся тогда :)
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Ответ Михаил Савченко
Нельзя чтоб были сильные игроки? Надо отказаться от богатого спонсора? Может ещё покаяться?))
Этого мало! Без обожратия бромантаном и подписания пары уголовников с наркоторговцами никогда не стать Зениту своим для люмпенов ;)
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Ответ Zenith forever
Матч может стать и окончательным, если Краснодар выиграет. Следующих соперников, Факел, Балтику, Ахмат дома и КС в гостях он съест и не заметит это. А потом московские клубы лягут под Краснодар, т.к. для них сезон уже сегодня можно сказать закончился, а сделать подлянку Зениту это для них основной смысл существования.
Там мусаев теперь, они и факелу с балтикой влететь могут, а уж про чай и кс и говорить глупо....
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