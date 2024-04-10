Вендел о шансах «Зенита» на чемпионство: «У нас огромная гегемония в России – нормально, что соперники стремятся усилиться. Матч с «Краснодаром» решающий, но не окончательный»

Вендел оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.

– Почему « » в этом сезоне более нестабилен и испытывает больше трудностей?

– Думаю, что другие команды тоже гонятся [за титулом], верно? В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, это нормально, что наши соперники стремятся усилиться.

Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твердо участвуем в чемпионской гонке и теперь у нас есть «решение» против « ».

– Чего ожидать от игры с «Краснодаром»? Веришь ли ты, что победа может поставить точку в борьбе за титул?

– Это решающая игра, но не окончательная. Мы очень сосредоточены и готовы ко всему. Мне нравится проживать такие моменты, – сказал полузащитник «Зенита».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в эту субботу в 24-м туре Мир . Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на 1 очко.