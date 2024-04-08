Орлов о желтой карточке Вендела: «Непрофессионально! Зачем так прыгать ногами в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Ильзат Ахметов Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов упрекнул Вендела в непрофессионализме.

Полузащитник «Зенита» получил желтую карточку в матче против «Балтики» (1:0) и из-за перебора предупреждений не сыграет против «Краснодара».

«Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром».

Непрофессионально с его стороны! Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют.

На носу же важнейший матч. При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка – очевидная. Я же был на трибуне.

Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось. Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит.

Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

5 комментариев
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Прав дед - абсолютно безответственно Вендел повел себя. И Ахметов совершенно точно нулевой
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Да на повторе видно что в какой то момент ноги поехали у него
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Гена стал в последнее время хейтером Вендела
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