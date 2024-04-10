Вендел о новичках «Зенита»: «Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У Артура была ведущая роль в Бразилии, а Нино – суперзащитник. Они помогут расширить наши возможности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Педро Артур Гимараэс Нино Мота Вендел Футбол

Вендел высказался о бразильских новичках «Зенита».

– Как ты оцениваешь свой сезон на данный момент?

– Мы находимся на заключительном этапе, но пока я думаю, что все очень хорошо. В прошлом сезоне я забил больше голов, даже немного больше заходя в штрафную. Но сейчас я выделяю еще и тактическую роль в команде, и это важно для моего роста как спортсмена.

– После зимнего перерыва с приходом новых игроков в твоей игре что-то изменилось?

– Как я уже сказал, у меня теперь больше тактических функций, и даже смена позиций в одной игре. Приехали качественные игроки, чтобы расширить наши возможности.

– Что можешь сказать о пришедших новых бразильцах – Нино, Артуре, Педро?

Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У него будет отличная карьера. Артур уже приехал с ведущей ролью в Бразилии, он готов нам помочь. Нино – суперзащитник, неудивительно, что он был капитаном и лидером команды, выигравшей последний Кубок Либертадорес, – сказал полузащитник «Зенита».

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5 комментариев
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Нино и Педро усиление,Артуру надо больше брать на себя,сыграть в подыгрыше и пасовать назад мог и Сутормин,пока 15 млн не оправдывает
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Не, ну Педро реально красавчик! Так ворвался в тур🔥
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А я пока отдохну - добавил Вендел
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На данный момент, показал себя только Педро. Хотя и с ним я бы не спешил с восторгами. Как будет дальше, покажет только время. Хотя Вендел конечно их лучше знает. Так что, ждём усиления игры и от Артура.
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Артур думаю ещё раскачается и пошумит. По Нино и Педро уже вопросов особо нет. Главное, чтобы за Педро присматривали, дабы пацан слишком не расслаблялся )
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