Вендел о новичках «Зенита»: «Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У Артура была ведущая роль в Бразилии, а Нино – суперзащитник. Они помогут расширить наши возможности»
Вендел высказался о бразильских новичках «Зенита».
– Как ты оцениваешь свой сезон на данный момент?
– Мы находимся на заключительном этапе, но пока я думаю, что все очень хорошо. В прошлом сезоне я забил больше голов, даже немного больше заходя в штрафную. Но сейчас я выделяю еще и тактическую роль в команде, и это важно для моего роста как спортсмена.
– После зимнего перерыва с приходом новых игроков в твоей игре что-то изменилось?
– Как я уже сказал, у меня теперь больше тактических функций, и даже смена позиций в одной игре. Приехали качественные игроки, чтобы расширить наши возможности.
– Что можешь сказать о пришедших новых бразильцах – Нино, Артуре, Педро?
– Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У него будет отличная карьера. Артур уже приехал с ведущей ролью в Бразилии, он готов нам помочь. Нино – суперзащитник, неудивительно, что он был капитаном и лидером команды, выигравшей последний Кубок Либертадорес, – сказал полузащитник «Зенита».