Пети раскритиковал Доннарумму за 3-й пропущенный от «Барсы»: «Стоит 3-метровый вратарь с поднятыми руками, который никогда не выходит и прикован к линии»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эммануэль Пети Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Эммануэль Пети раскритиковал Джанлуиджи Доннарумму за 3-й пропущенный от «Барсы».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3). Доннарумма совершил ряд ошибок и получил за 3 балла из 10 от L’Equipe.

В моменте с третьим голом Доннарума при подаче углового остался на линии ворот, в результате чего пропустил гол. 

«Вы можете объяснить мне все. Но их третий гол на таком уровне... Зная, что у тебя в воротах стоит трехметровый голкипер с поднятыми вверх руками, который никогда не выходит и всегда прикован к своей линии...» – сказал Пети.

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?

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19 комментариев
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Тут все по факту
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Ну почему же..? Он выходил, когда получили второй))
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самая основная проблема Доннаруммы - это его переоценность.
как сказал классик:наши ожидания…
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Ответ tfs
Ну почему же..? Он выходил, когда получили второй))
Это когда первый получали, он выходил. Когда второй забивали, он на попе на ленточке сидел))
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Помню третий гол Эммануэля в финале 98го...
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Ну он всегда был вратарь не очень, кроме периода когда был Евро
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Доннарумма сильно деградировал в ПСЖ. Причём на скамейке есть Навас, но ему даже шансов толком не предоставляют, чтобы навязать конкуренцию
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всё по делу
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Так когда Джиджо выходит, то привозит. Да пусть будет 4х метровым, если не может твердо удержать мяч и определить координаты траектории мяча в воздухе , то бесполезно
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Он, похоже, Кепу Арисабалагу на выходах не видел ;) Да и никто не видел :)
Если не ошибаюсь, по-прежнему самый дорогой трансфер вратаря - 80млн евро
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Ну вчера весь ПСЖ играл расхлябанно, а Донарумма очень неуверенный матч провёл, в таких моментах подачи углового вратарь вылетает, рискует пробить свой черебной короб, но выбивает мяч подальше, а вчера вратарь просто проспал этот момент
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3-й гол - поэтому 3-метровый?
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Не знаю...Навас на порядок сильнее кипер. Но маркетинг решает в ущерб спортивной составляющей.
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Надо купить его в Ювентус
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Всмысле не выходит? А второй он как пропустил?
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Ответ tfs
Ну почему же..? Он выходил, когда получили второй))
Кстати, второй гол Барса забивала тоже с точного паса Доннаруммы на игрока соперника
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Ответ SPAIN 2010
Ну вчера весь ПСЖ играл расхлябанно, а Донарумма очень неуверенный матч провёл, в таких моментах подачи углового вратарь вылетает, рискует пробить свой черебной короб, но выбивает мяч подальше, а вчера вратарь просто проспал этот момент
Маслеченко: "Вышел  значит, сметаешь на пути все и всех! Иногда полезно и своему скальп снять, чтоб неповадно было".
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