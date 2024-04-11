Пети раскритиковал Доннарумму за 3-й пропущенный от «Барсы»: «Стоит 3-метровый вратарь с поднятыми руками, который никогда не выходит и прикован к линии»

Эммануэль Пети раскритиковал Джанлуиджи Доннарумму за 3-й пропущенный от «Барсы».

В первом матче 1/4 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3). Доннарумма совершил ряд ошибок и получил за 3 балла из 10 от L’Equipe.

В моменте с третьим голом Доннарума при подаче углового остался на линии ворот, в результате чего пропустил гол.

«Вы можете объяснить мне все. Но их третий гол на таком уровне... Зная, что у тебя в воротах стоит трехметровый голкипер с поднятыми вверх руками, который никогда не выходит и всегда прикован к своей линии...» – сказал Пети.

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?