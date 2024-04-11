Джуру о Доннарумме: «Допускает слишком много ошибок в игре ногами. Останется ли он в старте «ПСЖ» в следующем сезоне?»

Жоан Джуру раскритиковал Джанлуиджи Доннарумму.

Вратарь « » получил оценку 3 от L’Equipe за игру в первом матче 1/4 финала чемпионов против «Барселоны» (2:3).

«Это плей-офф, где важна каждая мелочь. Ему не хватало резкости. Он делает хорошие сэйвы, он хороший вратарь. Но останется ли он игроком стартового состава в следующем сезоне?

Он допускает слишком много ошибок в игре ногами, и мы знаем, что Луису Энрике нужны надежные игроки», – сказал экс-защитник «Арсенала».

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?