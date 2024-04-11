Мбаппе получил 3 из 10 от L’Equipe за матч «ПСЖ» – «Барселона», хуже оценка только у Бералдо. У Рафиньи – 8

Килиан Мбаппе получил одну из самых низких оценок за матч «ПСЖ» – «Барселона».

Парижская команда уступила каталонской в первой игре 1/4 финала чемпионов (2:3). Форвард парижан Килиан Мбаппе провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот соперника.

Французская газета L’Equipe оценила игру футболистов обеих команд по десятибалльной шкале.

«»: – 3, – 5, – 4, Лукас Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Фабиан Руис – 5, Марко Асенсио – 3, Усман Дембеле – 6, Килиан Мбаппе – 3.

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген – 6, Жоау Канселу – 5, Пау Кубарси – 6, Рональд Араухо – 6, Жюль Кунде – 6, Френки де Йонг – 5, Серджи Роберто – 4, Рафинья – 8, Илкай Гюндоган – 6, Ламин Ямаль – 5, Роберт Левандовски – 7.