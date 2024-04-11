Мбаппе получил 3 из 10 от L’Equipe за матч «ПСЖ» – «Барселона», хуже оценка только у Бералдо. У Рафиньи – 8

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Маркиньос Жоау Канселу Люка Эрнандес Марко Асенсио Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Френки де Йонг Усман Дембеле Рафинья Диас Жюль Кунде Рональд Араухо Витинья Ли Кан Ин Нуну Мендеш Лукас Бералдо Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Килиан Мбаппе получил одну из самых низких оценок за матч «ПСЖ» – «Барселона».

Парижская команда уступила каталонской в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3). Форвард парижан Килиан Мбаппе провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот соперника. 

Французская газета L’Equipe оценила игру футболистов обеих команд по десятибалльной шкале.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма – 3, Маркиньос – 5, Люка Эрнандес – 4, Лукас Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Фабиан Руис – 5, Марко Асенсио – 3, Усман Дембеле – 6, Килиан Мбаппе – 3. 

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген – 6, Жоау Канселу – 5, Пау Кубарси – 6, Рональд Араухо – 6, Жюль Кунде – 6, Френки де Йонг – 5, Серджи Роберто – 4, Рафинья – 8, Илкай Гюндоган – 6, Ламин Ямаль – 5, Роберт Левандовски – 7.

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Месси виноват, опять мешал мбаппе побеждать:))
+45
-5
+40
Жаль, что Мбаппе сегодня пропускал игру. Мне больше нравится, когда все сильнейшие на поле
+21
-3
+18
Ответ rigobersong
Месси виноват, опять мешал мбаппе побеждать:))
Да и Неймар костылём из СА пару раз дотянулся👹
+15
0
+15
Рафинью уже два года хейтят, а он тащит клуб, становясь вторым по гол плюс пас в команде
+11
0
+11
Кто то писал , что Кунде съел Квару и Квара мертвый , так Кунде и Мбаппе съел
+9
0
+9
Оценки Барселоне они ставили исходя из обиды, я так полагаю. Клоуны.
+7
0
+7
Ответ Bazilic
Рафинью уже два года хейтят, а он тащит клуб, становясь вторым по гол плюс пас в команде
Я вот, к примеру, Рафу ценю, особенно в последнее время, когда он вновь начал играть на неродном левом фланге. Раньше он там просто мучался из-за Дембеле, а сейчас и баланс даёт (перевес изоляциям Ямаля), и за Канселу чистит, и в контры носится, и открываться под голевые закидушки успевает (уже не первая такая). Да, не Неймар, но элитнейший ролевик вроде Педро😎
+6
0
+6
Доннаруме можно 0 ставить.Играли без вратаря.
+4
0
+4
Ответ Александр Белов
Левандовски 7, Нуну Мендеш 6... В остальном адекватные оценки
Левандовски отличный матч провел, очень полезен в подыгрыше + немного не хватило забить
+3
0
+3
Это был перформанс Рафиньи. К его самоотдаче никогда вопросов не было. Но в этом матче выжигал на своём фланге совершенно на другом уровне. Ещё и точность удара подтянул, чего раньше сильно не хватало
+1
0
+1
Сколько заслужила черепашка, столько и получила, даже от своей собственной отечественной прессы!))
+1
0
+1
Ответ grek087
Комментарий скрыт
Как это ПСЖ фаворит, когда они слили домашнюю игру 3-2? Шансы равны, но ПСЖ никак не фаворит.
+1
0
+1
Левандовски 7, Нуну Мендеш 6... В остальном адекватные оценки
0
0
0
и зачем этот уродец нужен реалу?
0
0
0
При всем уважение к мбаппе , его сожрал модник кенде!!
0
0
0
В общем вполне себе адекватные оценки за эту игру.
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я вот, к примеру, Рафу ценю, особенно в последнее время, когда он вновь начал играть на неродном левом фланге. Раньше он там просто мучался из-за Дембеле, а сейчас и баланс даёт (перевес изоляциям Ямаля), и за Канселу чистит, и в контры носится, и открываться под голевые закидушки успевает (уже не первая такая). Да, не Неймар, но элитнейший ролевик вроде Педро😎
Тоже обожаю Рафу
Этот человек на все ради клуба готов
+1
-1
0
Ответ Bazilic
Рафинью уже два года хейтят, а он тащит клуб, становясь вторым по гол плюс пас в команде
Да жаль на Леву не отдал пас в двух моментах, счёт был бы другим
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий