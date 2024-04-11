Ротен о Доннарумме против «Барсы»: «У него больше нет оправданий, основной вратарь должен брать на себя ответственность»

Жером Ротен раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Барселоной».

В первом матче 1/4 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3). Доннарумма совершил ряд ошибок и получил за 3 балла из 10 от L’Equipe.

«Как он играет на угловых в своей вратарской... Даже при втором голе Рафиньи он бежит назад, не пытаясь ничего предпринять, и почти падает на задницу. Самое ужасное, что мы думали, что в этом году у него все наладилось.

При его статусе у него больше нет оправданий. Он уже не молодой вратарь, конкурирующий с . Его сделали вратарем номер один, и теперь он должен брать на себя ответственность», – сказал экс-игрок «ПСЖ» в эфире RMC Sport.

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?