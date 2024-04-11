Ротен о Доннарумме против «Барсы»: «У него больше нет оправданий, основной вратарь должен брать на себя ответственность»

Теги ПСЖ Жером Ротен Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Рафинья Диас Футбол

Жером Ротен раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Барселоной».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Барселоне» (2:3). Доннарумма совершил ряд ошибок и получил за 3 балла из 10 от L’Equipe.

«Как он играет на угловых в своей вратарской... Даже при втором голе Рафиньи он бежит назад, не пытаясь ничего предпринять, и почти падает на задницу. Самое ужасное, что мы думали, что в этом году у него все наладилось.

При его статусе у него больше нет оправданий. Он уже не молодой вратарь, конкурирующий с Навасом. Его сделали вратарем номер один, и теперь он должен брать на себя ответственность», – сказал экс-игрок «ПСЖ» в эфире  RMC Sport.

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?

6 комментариев
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Доннарумма показал свой обычный уровень игры. Ноль прогресса за три года и дрожащие коленки при первом же серьезном сопернике.

В третьем голе он банально уже боялся ошибиться на выходе и не пошел на мяч, хотя должен был.

Жаль только, что для Спаллетти это не довод и на Евро в раме будет стоять он, а не Викарио.
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По заголовку подумал, что главный тренер хоккейного СКА решил в футбольные эксперты податься…. Слишком много его тут было в последнее время.
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Ахахахах) Месси ушел, держись Джанлуиджи
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Ответ Carlitto
Доннарумма показал свой обычный уровень игры. Ноль прогресса за три года и дрожащие коленки при первом же серьезном сопернике. В третьем голе он банально уже боялся ошибиться на выходе и не пошел на мяч, хотя должен был. Жаль только, что для Спаллетти это не довод и на Евро в раме будет стоять он, а не Викарио.
Как же хорошо, что Милан избавился от этого мешка и взял Меньяна)
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Много говорят про вратаря, а про великую черепаху чего нет?
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