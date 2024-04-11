Фердинанд о Доннарумме против «Барсы»: «Он был не в себе. Забывает про свой рост – играл так, будто он не 196 см, а 175 см»

Рио Фердинанд раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Барселоной».

В первой игре 1/4 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» со счетом 2:3. Доннарумма по итогам матча получил оценку 3 от L’Equipe

«Думаю, был не в лучшей форме, он вышел на матч и потерпел фиаско.

Его рост – шесть футов и семь или восемь дюймов (196 см – Sports), но он играл так, словно в нем всего пять футов девять дюймов (около 175 см – Sports).

Я не понимаю, как он забывает о своем росте, но он был совершенно не в себе», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?