Фердинанд о Доннарумме против «Барсы»: «Он был не в себе. Забывает про свой рост – играл так, будто он не 196 см, а 175 см»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Барселоной».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Барселоне» со счетом 2:3. Доннарумма по итогам матча получил оценку 3 от L’Equipe

«Думаю, Доннарумма был не в лучшей форме, он вышел на матч и потерпел фиаско.

Его рост – шесть футов и семь или восемь дюймов (196 см – Sports), но он играл так, словно в нем всего пять футов девять дюймов (около 175 см – Sports).

Я не понимаю, как он забывает о своем росте, но он был совершенно не в себе», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

«Барса» обыграла «ПСЖ» (3:2). Благодаря ошибкам Доннаруммы?

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45 комментариев
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Ответ Bazilic
Да он просто переоценен Особенно на фоне Тер Стегена заметно было
Честно говоря, Марк в этом матче тоже отыграл далеко не лучшим образом
+38
-2
+36
Да он просто переоценен
Особенно на фоне Тер Стегена заметно было
+37
-10
+27
Донный Рума сыграл на своём обычном уровне. Вполне себе среднем. Не понятно кто и за что возвёл его в ранг супер вратаря.
+23
-4
+19
Ответ onegin2007
В моменте перехвата, когда рукой прервал прострел, как ещё ему надо было играть?
надёжно
+18
-2
+16
Во вратарской соперник бьет головой, находясь по центру , это как вообще ? Ладно бы Навас, там с ростом траблы, но эта шпала чем думает ?
+8
-1
+7
Ответ fatei4
Агенты, после нескольких удачных отрезков в милане. А щас массы набрал, стал как мешок
так-то на последнем Евро он был прекрасен
+9
-3
+6
Ногами играть не умеет, обводить не умеет, бороться не умеет) лучший вратарь мира, так Райола говорил)
+6
0
+6
игра на выходах и ногами у него ужасная всю карьеру. пацана идеально только на серию пенальти ставить )
+6
-1
+5
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Донный Рума сыграл на своём обычном уровне. Вполне себе среднем. Не понятно кто и за что возвёл его в ранг супер вратаря.
Агенты, после нескольких удачных отрезков в милане. А щас массы набрал, стал как мешок
+5
0
+5
Ответ lyublyu Costornaya
второй и третий голы его
Второй гол? Что ему там делать надо было?
+7
-2
+5
Ответ Bazilic
Да он просто переоценен Особенно на фоне Тер Стегена заметно было
В этом матче Тер штеген вернулся во времена , когда его звали дыр штеген
+7
-2
+5
Ответ tankist231
Футы, дюймы это же так неудобно
В принципе - согласен. Но в то же время сидит Фердинанд и думает: "метры, сантиметры - это же так неудобно". И он тоже прав оказывается.
+3
0
+3
какое парижское шапито,такой и вратарь)
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Да он просто переоценен Особенно на фоне Тер Стегена заметно было
Я бы не сказал, что Штеген тоже надежен. Да, с ним команда чувствует себя увереннее, но он может привезти в абсолютно любой момент. Вчера сыграл довольно средне.
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Честно говоря, Марк в этом матче тоже отыграл далеко не лучшим образом
Вытащить голы там невозможно
Ногами как бог играл
+3
-1
+2
Хорошо что из-за цены играет он, а не Навас.
+2
-1
+1
Ответ |Muted Horn
Метры и сантиметров кратны друг другу, в отличии от футов, дюймов и прочих ярдов
Все эти "прочие ярды", тоже кратны друг другу. Просто мы привыкли к разным системам координат.
+1
0
+1
Ответ Alexey Catalonsky
Второй гол абсолютный шедевр в исполнении Педри и Рафы. Как Вы вообще футбол смотрите?
этого шедевра,как Вы говорите ,не было выбей мяч ни в ноги Кансело, а просто в аут или на чужую половину, делают из вратарей распасовщиков, а толку ноль,вратарь это надёжность и простота
+2
-1
+1
Ответ onegin2007
В моменте перехвата, когда рукой прервал прострел, как ещё ему надо было играть?
Стоять в раме
+1
0
+1
Долларума дико переоценен

Тащил Италию на Евро, но на этом выдающихся отрезков в его карьере я не припомню
+1
0
+1
А что удивительного? Это его уровень. Крайне средний вратарь, но дико переоценён временными вспышками
+3
-3
0
Ответ Burel
Жесть, эти англосаксы до сих пор неудобным футами пользуются. Какие же клоуны
Жесть - это называть кого-то в 21 веке англами или саксами, особенно Фердинанда, прям чистый германец из раннего средневековья)
+1
-1
0
Ответ |Muted Horn
Метры и сантиметров кратны друг другу, в отличии от футов, дюймов и прочих ярдов
Да ну. В ярде три фута, в футе двенадцать дюймов.
0
0
0
спасибо ему за игру, надеюсь на пару ошибок в ответке, чтобы наверняка
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Ответ ZHEKA ST
В принципе - согласен. Но в то же время сидит Фердинанд и думает: "метры, сантиметры - это же так неудобно". И он тоже прав оказывается.
Метры и сантиметров кратны друг другу, в отличии от футов, дюймов и прочих ярдов
+1
-1
0
Ответ ZHEKA ST
В принципе - согласен. Но в то же время сидит Фердинанд и думает: "метры, сантиметры - это же так неудобно". И он тоже прав оказывается.
Он говорит его рост 6 футов, 7 или 8 дюймов, там не ровные числа, приходится умножать их, короче гемор, как и с милями
0
0
0
Футы, дюймы это же так неудобно
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-2
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Донный Рума сыграл на своём обычном уровне. Вполне себе среднем. Не понятно кто и за что возвёл его в ранг супер вратаря.
Так так же, как с Акинфеевым. Рано начал стоять, стоял хорошо для своих 16ти 17ти. Рассуждения по тому, как тогда они будут в 25-30. В итоге оверхайп
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Ответ Седесим Куиндесимов
7 матчей мало о чем говорят
а некоторым ЗМ по результатам 7 матчей дают
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Ответ Дядя ТУРА
так-то на последнем Евро он был прекрасен
7 матчей мало о чем говорят
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