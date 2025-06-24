Аршавин о Кузяеве: «Несколько раз звал Далера в «Зенит» – он отказывался. Буду рад, если он придет сейчас»

Андрей Аршавин заявил, что будет рад возвращению Далера Кузяева в «Зенит».

Российский полузащитник, выступавший за «Зенит» с 2017 по 2023 год, покинул «Гавр » по окончании минувшего сезона.

– Кузяев – хорошее усиление для «Зенита»?

– Я несколько раз звал Далера в команду. Он несколько раз отказывался. Если он сейчас придет в команду, то я буду рад, – сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.