Аршавин о Кузяеве: «Несколько раз звал Далера в «Зенит» – он отказывался. Буду рад, если он придет сейчас»
Андрей Аршавин заявил, что будет рад возвращению Далера Кузяева в «Зенит».
Российский полузащитник, выступавший за «Зенит» с 2017 по 2023 год, покинул «Гавр» по окончании минувшего сезона.
– Кузяев – хорошее усиление для «Зенита»?
– Я несколько раз звал Далера в команду. Он несколько раз отказывался. Если он сейчас придет в команду, то я буду рад, – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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