Чиди Одиа: «Москва красива, она должна быть дорогой. Если хотите жить очень легко, то город вам подойдет»

Чиди Одиа заявил, что Москва должна быть дорогой.

«Последний раз я был в Москве, когда проходил чемпионат мира в 2018 году, к сожалению, после этого я не приезжал. Всегда с удовольствием посещаю Москву, есть определенная ностальгия. Я работал здесь много лет, у меня здесь друзья, и приехать сюда – это, определенно, очень хорошие эмоции.

Конечно, Москва – это красивый город, он должен быть дорогим. Можно ли прожить здесь на 30 тысяч рублей? Думаю, это зависит от обстоятельств. Если вы хотите жить экстравагантной, яркой жизнью, то Москва не для вас. Но если вы хотите жить очень легко, то город вам подойдет», – сказал бывший защитник ЦСКА.