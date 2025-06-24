«Балтика» подписала нигерийского форварда «Арды» Оффора

Чинонсо Оффор Ннамди стал игроком «Балтики».

25-летний нигерийский форвард подписал контракт на 4 года.

Оффор ранее выступал в Латвии, США, Канаде и Бельгии. В прошлом сезоне в составе «Арды» нападающий провел 29 игр в чемпионате Болгарии, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.