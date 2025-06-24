«Балтика» подписала нигерийского форварда «Арды» Оффора
Чинонсо Оффор Ннамди стал игроком «Балтики».
25-летний нигерийский форвард подписал контракт на 4 года.
Оффор ранее выступал в Латвии, США, Канаде и Бельгии. В прошлом сезоне в составе «Арды» нападающий провел 29 игр в чемпионате Болгарии, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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