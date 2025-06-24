«Локомотив» привлек четырех воспитанников на сборы с основной командой

Четыре игрока молодежки «Локо» отправились на сборы с основой.

Артем Корнеев, Арсений Гердт, Егор Ведерников и Станислав Топинка присоединились к сборам основной команды, которые проходят в Баковке.

Ранее такой же путь прошли Батраков и Раков, а до них Карпукас, Морозов, Баринов и другие. Департамент развития молодежного футбола «Локо» создал новую единую систему подготовки игроков, которая позволяет непрерывно воспитывать молодых футболистов.

«На сегодняшний день можно сказать, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении. Воспитание своих футболистов для основного состава – огромный труд большого количества сотрудников клуба и академии. Большое спасибо руководству клуба и главному тренеру Михаилу Михайловичу [Галактионову] за веру, поддержку и предоставленный шанс для ребят.

Уверен, что это только начало. Желаю парням продемонстрировать на сборе основы все свои сильные качества. Их пример доказывает, что у каждого воспитанника «Локомотива» есть шанс заиграть на самом высоком уровне. Будущее начинается здесь», – заявил заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локо» Борис Ротенберг.