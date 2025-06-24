РФС и Росприроднадзор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения

РФС объявил о начале сотрудничества с Росприроднадзором.

В рамках ПМЭФ президент РФС Александр Дюков и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова подписали соглашение о системном сотрудничестве в сфере экологического просвещения футбольного сообщества.

Совместная работа будет включать проведение экологических акций и просветительских проектов, разработку образовательных программ для молодых спортсменов и болельщиков, вовлечение футбольного сообщества в волонтерские программы, а также экологизацию футбола, в частности, внедрение «зеленых» стандартов на стадионах, снижение углеродного следа, раздельный сбор отходов при проведении футбольных матчей.

«Футбол – самая популярная игра в мире, обладает большим потенциалом для привлечения внимания к проблемам, стоящим перед обществом, в том числе экологическим. РФС – единственная спортивная федерация в России, в которой сформировано подразделение по устойчивому развитию и которая системно работает с экологической повесткой.

РФС уже несколько лет проводит совместные с Росприроднадзором экологические акции – поддерживаем премию «Экология – дело каждого», приглашаем звездных игроков, чтобы они своим примером приобщали ребят из академий и команд ЮФЛ к бережному отношению к природе. Рад, что наше сотрудничество продолжится и позволит вовлечь еще больше молодых игроков и болельщиков в наши совместные проекты по повышению экологической ответственности», – сказал Дюков.