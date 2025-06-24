Тикнизяном предметно интересовались «Слован» и ПАОК. «Севилья» и «Леганес» не были готовы платить за трансфер защитника (Metaratings)
Наир Тикнизян мог продолжить карьеру в Словакии или Греции.
Защитник ранее перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав с сербским клубом 3-летний контракт.
По информации Metaratings, помимо «Црвены Звезды» у Тикнизяна было предложение от «Слована» из Братиславы, также предметный интерес к защитнику проявлял ПАОК. Кроме того, в услугах Наира были заинтересованы два клуба Мир РПЛ и несколько команд, участвующих в еврокубках, однако предложений от них так и не поступило.
«Севилья» и «Леганес», об интересе которых ранее сообщали СМИ, не были готовы заплатить за трансфер.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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