Тикнизяном предметно интересовались «Слован» и ПАОК. «Севилья» и «Леганес» не были готовы платить за трансфер защитника (Metaratings)

Наир Тикнизян мог продолжить карьеру в Словакии или Греции.

Защитник ранее перешел из «Локомотива » в «Црвену Звезду », подписав с сербским клубом 3-летний контракт.

По информации Metaratings, помимо «Црвены Звезды» у Тикнизяна было предложение от «Слована» из Братиславы, также предметный интерес к защитнику проявлял ПАОК . Кроме того, в услугах Наира были заинтересованы два клуба Мир РПЛ и несколько команд, участвующих в еврокубках, однако предложений от них так и не поступило.

«Севилья» и «Леганес», об интересе которых ранее сообщали СМИ, не были готовы заплатить за трансфер.