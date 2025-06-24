Теллес о КЧМ: «Ботафого» вышел из группы смерти, хотя люди говорили, что мы приехали посмотреть на Микки в Диснейленде. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили больше уважения, чем фанаты и эксперты»

Алекс Теллес считает, что «Ботафого» недооценивали перед клубным ЧМ.

Бразильский клуб вышел в плей-офф турнира, заняв 2-е место в группе B с «ПСЖ », «Атлетико » и «Сиэтл Саундерс».

«Сейчас трудно говорить об этом. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили к нам больше уважения, чем большинство болельщиков и экспертов. Команда сделала то, что должна была сделать, чтобы выйти в следующий этап.

И вот мы, кто, как говорили люди, приехал посмотреть на Микки в Диснейленде, вышли в 1/8 финала из группы смерти. Это показывает, какую работу проделала эта невероятная команда», – сказал защитник «Ботафого », выступавший за «МЮ», «Порту» и «Галатасарай».