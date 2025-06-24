Теллес о КЧМ: «Ботафого» вышел из группы смерти, хотя люди говорили, что мы приехали посмотреть на Микки в Диснейленде. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили больше уважения, чем фанаты и эксперты»
Алекс Теллес считает, что «Ботафого» недооценивали перед клубным ЧМ.
Бразильский клуб вышел в плей-офф турнира, заняв 2-е место в группе B с «ПСЖ», «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».
«Сейчас трудно говорить об этом. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили к нам больше уважения, чем большинство болельщиков и экспертов. Команда сделала то, что должна была сделать, чтобы выйти в следующий этап.
И вот мы, кто, как говорили люди, приехал посмотреть на Микки в Диснейленде, вышли в 1/8 финала из группы смерти. Это показывает, какую работу проделала эта невероятная команда», – сказал защитник «Ботафого», выступавший за «МЮ», «Порту» и «Галатасарай».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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