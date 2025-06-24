  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Теллес о КЧМ: «Ботафого» вышел из группы смерти, хотя люди говорили, что мы приехали посмотреть на Микки в Диснейленде. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили больше уважения, чем фанаты и эксперты»
2

Теллес о КЧМ: «Ботафого» вышел из группы смерти, хотя люди говорили, что мы приехали посмотреть на Микки в Диснейленде. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили больше уважения, чем фанаты и эксперты»

Алекс Теллес считает, что «Ботафого» недооценивали перед клубным ЧМ.

Бразильский клуб вышел в плей-офф турнира, заняв 2-е место в группе B с «ПСЖ», «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».

«Сейчас трудно говорить об этом. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили к нам больше уважения, чем большинство болельщиков и экспертов. Команда сделала то, что должна была сделать, чтобы выйти в следующий этап.

И вот мы, кто, как говорили люди, приехал посмотреть на Микки в Диснейленде, вышли в 1/8 финала из группы смерти. Это показывает, какую работу проделала эта невероятная команда», – сказал защитник «Ботафого», выступавший за «МЮ», «Порту» и «Галатасарай».

Что теперь будет с «Торпедо»?15696 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoБотафого
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Бразилия
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoАлекс Теллес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер Майами» сыграет против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного ЧМ. «Палмейрас» отыгрался с 0:2 с командой Месси и встретится с «Ботафого»
83сегодня, 03:15
Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло «Атлетико» вред, обрек нас на неудачу»
23вчера, 21:53
«ПСЖ» выиграл группу В на КЧМ – на такой исход давали 1.90 перед стартом турнира
вчера, 21:43
Главные новости
Тикнизяном предметно интересовались «Слован» и ПАОК. «Севилья» и «Леганес» не были готовы платить за трансфер защитника (Metaratings)
2 минуты назад
«Локомотив» и Вера уладили разногласия. Хавбек подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
1114 минут назад
Министр спорта РФ Дегтярев: «Дзюба – человек с большим сердцем. Как-то попросил его поздравить многодетную мамочку в Тольятти, и Артем откликнулся. Женщина успешно разродилась»
2019 минут назад
«Дагестанцы – борцы по натуре, в том числе в футболе. Командный спорт – это тоже борьба. Поэтому у нас такая колоссальная поддержка». Глава Дагестана об отношении к футболу в республике
225 минут назад
Доннарумма о матче против «Интера» Месси в 1/8 финала КЧМ: «Лионель – величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но «ПСЖ» должен победить»
831 минуту назад
Сергей Степашин: «Динамо» рассматривало Черчесова, но остановилось на Карпине. Не согласен, что он ничего не выигрывал: второе место со «Спартаком», со сборной побеждал»
1142 минуты назад
Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»
16сегодня, 09:45
РФС и Росприроднадзор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения
11сегодня, 09:33
4,4 млрд евро заработает УЕФА на еврокубках в следующем сезоне. 3,317 млрд распределят между клубами-участниками, из них 2,437 млрд пойдут командам из ЛЧ и Суперкубка
13сегодня, 09:21
Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту» (Эртем Шенер)
47сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Пиковый онлайн футсима Rematch за 5 дней после релиза составил 92 тысячи человек
32 минуты назад
«Балтика» подписала нигерийского форварда «Арды» Оффора
135 минут назадФото
«Гризманн был близок к переходу в «Лос-Анджелес», мы два года пытались пригласить его. «Атлетико», где Антуан является легендой, сделал очень выгодное предложение». Агент из МЛС Меари о форварде
47 минут назад
«Наполи» продал Каприле в «Кальяри» после аренды за 8 млн евро
59 минут назад
LEON Вторая лига А. Переходные матчи. «Волгарь» встретится с «Челябинском» в 1-й игре
сегодня, 09:45
«Локомотив» привлек четырех воспитанников на сборы с основной командой
4сегодня, 09:45Фото
Абу Али набрал 13 очков за хет-трик – его «Аль-Ахли» сыграл 4:4 с «Порту». Обе команды вылетели с КЧМ из-за ничьей в параллельном матче
сегодня, 09:31Фэнтези
Чиди Одиа: «Москва красива, она должна быть дорогой. Если хотите жить очень легко, то город вам подойдет»
4сегодня, 09:28
Аршавин о Кузяеве: «Несколько раз звал Далера в «Зенит» – он отказывался. Буду рад, если он придет сейчас»
6сегодня, 09:22
Беллингем о Тренте в «Реале»: «Он впечатлил команду тем, что уже немного говорит по-испански. Сказал ему, что он много сделает для клуба – думаю, он уже в это поверил»
5сегодня, 09:12