Беллингем о Тренте в «Реале»: «Он впечатлил команду тем, что уже немного говорит по-испански. Сказал ему, что он много сделает для клуба – думаю, он уже в это поверил»

Джуд Беллингем рассказал об адаптации Трента Александер-Арнолда в «Реале».

– Он был действительно хорош, и я думаю, что ребята хорошо его приняли, потому что он не только потрясающий игрок, но и отличный парень. Он уже немного говорит по-испански, так что, я думаю, это произвело впечатление на всех игроков. Было очень приятно.

– Что вы посоветовали своему соотечественнику?

– Я не могу сказать это перед камерой! Послушайте, все хорошо, он просто получает удовольствие – конечно, давление будет безумным, но я сказал ему, что он здесь не просто так и что он сделает для клуба много хорошего – думаю, он уже поверил в это, у него есть уверенность. Здорово, что он с нами, – сказал полузащитник «Реала ».