4,4 млрд евро заработает УЕФА на еврокубках в следующем сезоне. 3,317 млрд распределят между клубами-участниками, из них 2,437 млрд пойдут командам из ЛЧ и Суперкубка

Доходы УЕФА от еврокубков в следующем сезоне превысят 4 млрд евро.

УЕФА оценивает доходы от Лиги чемпионов, Лиги Европы , Лиги конференций и Суперкубка УЕФА в сезоне-2025/26 в 4,4 млрд евро, что соответствует показателям прошлого сезона. Организационные и административные расходы на соревнования оцениваются в 387 млн евро.

После вычета расходов и выплат клубам из квалификации еврокубков, командам, не попавшим в них, женским и юношеским командам останется чистый доход в размере 3,548 млрд евро. Из них 231 млн (6,5%) УЕФА зарезервирует для европейского футбола, а остальные 3,317 млрд будут распределены между клубами участниками основной стадии еврокубков.

Из 3,317 млрд евро 2,437 млрд достанутся участникам Лиги чемпионов и Суперкубка, 565 млн – командам из Лиги Европы, 285 млн – клубам из Лиги конференций.