LEON Вторая лига А. Переходные матчи. «Волгарь» встретится с «Челябинском» в 1-й игре
Клубы LEON Второй лиги А поборются за выход в Мелбет Первую лигу.
«Волгарь» сыграет с «Челябинском» в первом переходном матче.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
1-й переходной матч
24 июня
«Волгарь» — «Челябинск» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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