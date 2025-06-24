LEON Вторая лига А. Переходные матчи. «Волгарь» встретится с «Челябинском» в 1-й игре

Клубы LEON Второй лиги А поборются за выход в Мелбет Первую лигу.

«Волгарь» сыграет с «Челябинском» в первом переходном матче. LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 1-й переходной матч 24 июня «Волгарь» — «Челябинск» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.