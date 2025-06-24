  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Степашин: «Динамо» рассматривало Черчесова, но остановилось на Карпине. Не согласен, что он ничего не выигрывал: второе место со «Спартаком», со сборной побеждал»
11

Сергей Степашин: «Динамо» рассматривало Черчесова, но остановилось на Карпине. Не согласен, что он ничего не выигрывал: второе место со «Спартаком», со сборной побеждал»

Сергей Степашин рассказал о выборе «Динамо» между Черчесовым и Карпиным.

– Вам нравится это решение с приглашением Карпина? Какие были другие варианты?

– Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо».

Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы.

В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне.

А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

А кто говорит про золото... Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз, – сказал член совета директоров «Динамо».

Что теперь будет с «Торпедо»?15696 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoСергей Степашин
logoСтанислав Черчесов
logoСборная России по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДанил Глебов
logoЖелько Бувач
logoМаксим Осипенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»
137сегодня, 08:37
Степашин о российском тренере в «Динамо»: «Почему мы должны кормить иностранцев? Не только потому, что я люблю свою страну и патриот России, но у нас сильная тренерская школа»
78сегодня, 07:50
Главные новости
Тикнизяном предметно интересовались «Слован» и ПАОК. «Севилья» и «Леганес» не были готовы платить за трансфер защитника (Metaratings)
3 минуты назад
«Локомотив» и Вера уладили разногласия. Хавбек подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
1115 минут назад
Министр спорта РФ Дегтярев: «Дзюба – человек с большим сердцем. Как-то попросил его поздравить многодетную мамочку в Тольятти, и Артем откликнулся. Женщина успешно разродилась»
2020 минут назад
«Дагестанцы – борцы по натуре, в том числе в футболе. Командный спорт – это тоже борьба. Поэтому у нас такая колоссальная поддержка». Глава Дагестана об отношении к футболу в республике
226 минут назад
Доннарумма о матче против «Интера» Месси в 1/8 финала КЧМ: «Лионель – величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но «ПСЖ» должен победить»
832 минуты назад
Теллес о КЧМ: «Ботафого» вышел из группы смерти, хотя люди говорили, что мы приехали посмотреть на Микки в Диснейленде. «ПСЖ» и «Атлетико» проявили больше уважения, чем фанаты и эксперты»
2сегодня, 09:47
Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»
16сегодня, 09:45
РФС и Росприроднадзор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения
11сегодня, 09:33
4,4 млрд евро заработает УЕФА на еврокубках в следующем сезоне. 3,317 млрд распределят между клубами-участниками, из них 2,437 млрд пойдут командам из ЛЧ и Суперкубка
13сегодня, 09:21
Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту» (Эртем Шенер)
47сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Пиковый онлайн футсима Rematch за 5 дней после релиза составил 92 тысячи человек
33 минуты назад
«Балтика» подписала нигерийского форварда «Арды» Оффора
136 минут назадФото
«Гризманн был близок к переходу в «Лос-Анджелес», мы два года пытались пригласить его. «Атлетико», где Антуан является легендой, сделал очень выгодное предложение». Агент из МЛС Меари о форварде
48 минут назад
«Наполи» продал Каприле в «Кальяри» после аренды за 8 млн евро
сегодня, 09:52
LEON Вторая лига А. Переходные матчи. «Волгарь» встретится с «Челябинском» в 1-й игре
сегодня, 09:45
«Локомотив» привлек четырех воспитанников на сборы с основной командой
4сегодня, 09:45Фото
Абу Али набрал 13 очков за хет-трик – его «Аль-Ахли» сыграл 4:4 с «Порту». Обе команды вылетели с КЧМ из-за ничьей в параллельном матче
сегодня, 09:31Фэнтези
Чиди Одиа: «Москва красива, она должна быть дорогой. Если хотите жить очень легко, то город вам подойдет»
4сегодня, 09:28
Аршавин о Кузяеве: «Несколько раз звал Далера в «Зенит» – он отказывался. Буду рад, если он придет сейчас»
6сегодня, 09:22
Беллингем о Тренте в «Реале»: «Он впечатлил команду тем, что уже немного говорит по-испански. Сказал ему, что он много сделает для клуба – думаю, он уже в это поверил»
5сегодня, 09:12