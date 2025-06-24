Сергей Степашин: «Динамо» рассматривало Черчесова, но остановилось на Карпине. Не согласен, что он ничего не выигрывал: второе место со «Спартаком», со сборной побеждал»

Сергей Степашин рассказал о выборе «Динамо» между Черчесовым и Карпиным.

– Вам нравится это решение с приглашением Карпина? Какие были другие варианты?

– Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо».

Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке » и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы.

В итоге остановились на Валерии Карпине , приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем . Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне.

А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

А кто говорит про золото... Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз, – сказал член совета директоров «Динамо ».