Абу Али набрал 13 очков за хет-трик – его «Аль-Ахли» сыграл 4:4 с «Порту». Обе команды вылетели с КЧМ из-за ничьей в параллельном матче
«Порту» и «Аль-Ахли» сыграли 4:4 в последнем туре группы клубного ЧМ – 4:4.
Обе команды вылетели из турнира, «Палмейрас» занял 1-е место в группе А, «Интер Майами» – 2-е. Бразильцам и американцам было достаточно сыграть вничью, чтобы вместе выйти в 1/8 финала.
Вессам Абу Али сделал хет-трик за 36 минут. Нападающий «Аль-Ахли» набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+1 за игру, +12 за голы), его выбрали всего 35 фэнтези-менеджеров (0,77%).
Что теперь будет с «Торпедо»?15695 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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