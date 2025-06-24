Абу Али набрал 13 очков за хет-трик – его «Аль-Ахли» сыграл 4:4 с «Порту». Обе команды вылетели с КЧМ из-за ничьей в параллельном матче

«Порту» и «Аль-Ахли» сыграли 4:4 в последнем туре группы клубного ЧМ – 4:4.

Обе команды вылетели из турнира, «Палмейрас » занял 1-е место в группе А, «Интер Майами » – 2-е. Бразильцам и американцам было достаточно сыграть вничью, чтобы вместе выйти в 1/8 финала.

Вессам Абу Али сделал хет-трик за 36 минут. Нападающий «Аль-Ахли » набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+1 за игру, +12 за голы), его выбрали всего 35 фэнтези-менеджеров (0,77%).

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