Бонгонда о матче с «Зенитом»: «Спартак» сделает все, чтобы победить. Это футбол, все возможно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Тео Бонгонда Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящей игре с «Зенитом».

Команды встретятся в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 3 апреля. 

«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с «Зенитом» сделаем все, чтобы победить.

Это футбол, все возможно», – сказал Бонгонда.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
"Боже, Спартак храни!"
Бездарность московских болельщиков Спартака просто поражает воображение, вы, на минуту, САМИМ СЕБЕ САМИ гимн придумать не можете!
Взяли песню директора Санкт-Петербургской Певческой капеллы князя Львова, сочиненную им для другого петербуржца, императора Николая I, вставили туда слово "Спартак", которое там, как говорится, "ни пришей, ни пристегни", и бурно радуетесь собственному необычайному "креативу". Видимо, сочинение величайшего афоризма человеческой цивилизации "Мы Спартак, а все га-но!" полностью исчерпало творческий потенциал болельщиков Спартака на ближайшие 100 лет.
+14
-2
+12
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
А нахрена богу хранить Спартак??
На-хре-на??
+10
-2
+8
Я за хороший футбол. И пусть победит тот, кто больше заслуживает)
+1
0
+1
Завтра посмотрю на этого болтуна!
+1
0
+1
Опять одни декларации, а по факту ленивые бестолочи.
0
0
0
Ну, так приложите усилия для победы. А пока, это просто бла-бла.
0
0
0
Посмотрим, что это за "всё"
0
0
0
Ответ Николай Новиков
А нахрена богу хранить Спартак?? На-хре-на??
Чтобы было.
+1
-1
0
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Не богохульствуй, ирод...
+1
-1
0
Ответ Celsius
"Боже, Спартак храни!" Бездарность московских болельщиков Спартака просто поражает воображение, вы, на минуту, САМИМ СЕБЕ САМИ гимн придумать не можете! Взяли песню директора Санкт-Петербургской Певческой капеллы князя Львова, сочиненную им для другого петербуржца, императора Николая I, вставили туда слово "Спартак", которое там, как говорится, "ни пришей, ни пристегни", и бурно радуетесь собственному необычайному "креативу". Видимо, сочинение величайшего афоризма человеческой цивилизации "Мы Спартак, а все га-но!" полностью исчерпало творческий потенциал болельщиков Спартака на ближайшие 100 лет.
что это за бред я прочитал сейчас? вы в своём уме? или просто не закусываете?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий