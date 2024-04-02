Бонгонда о матче с «Зенитом»: «Спартак» сделает все, чтобы победить. Это футбол, все возможно»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящей игре с «Зенитом».

Команды встретятся в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 3 апреля.

«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с « » сделаем все, чтобы победить.

Это футбол, все возможно», – сказал .