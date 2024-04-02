Бонгонда о матче с «Зенитом»: «Спартак» сделает все, чтобы победить. Это футбол, все возможно»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящей игре с «Зенитом».
Команды встретятся в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 3 апреля.
«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с «Зенитом» сделаем все, чтобы победить.
Это футбол, все возможно», – сказал Бонгонда.
Бездарность московских болельщиков Спартака просто поражает воображение, вы, на минуту, САМИМ СЕБЕ САМИ гимн придумать не можете!
Взяли песню директора Санкт-Петербургской Певческой капеллы князя Львова, сочиненную им для другого петербуржца, императора Николая I, вставили туда слово "Спартак", которое там, как говорится, "ни пришей, ни пристегни", и бурно радуетесь собственному необычайному "креативу". Видимо, сочинение величайшего афоризма человеческой цивилизации "Мы Спартак, а все га-но!" полностью исчерпало творческий потенциал болельщиков Спартака на ближайшие 100 лет.
На-хре-на??