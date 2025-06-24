«Гризманн был близок к переходу в «Лос-Анджелес», мы два года пытались пригласить его. «Атлетико», где Антуан является легендой, сделал очень выгодное предложение». Агент из МЛС Меари о форварде

Антуан Гризманн был близок к переходу в «Лос-Анджелес».

Об этом рассказал агент из МЛС Жером Меари.

В начале июня форвард продлил контракт с «Атлетико » до 2027 года.

«Мы два года пытались пригласить его сюда [в МЛС], но, к сожалению, нам не удалось. В какой-то момент он был довольно близок к переходу в «Лос-Анджелес », но этого не произошло. У него было выгодное предложение от «Атлетико», и это его любимый клуб, вот и все.

Думаю, он был очень воодушевлен возможным переездом в США, но пришлось бороться с таким клубом, как «Атлетико», где он является легендой, и они сделали очень хорошее предложение с финансовой точки зрения, которое не могло сравниться ни с чем.

Это выбор семьи. Уго [Льорис ] приехал на небольшую зарплату, потому что хотел открыть для себя МЛС, перевезти свою семью. Оливье [Жиру ], когда узнал, что Уго приедет сюда, тоже подумал, что это было бы здорово. Он подписывал контракт не ради денег, в Европе или Саудовской Аравии он мог бы зарабатывать в три-четыре раза больше. Это вопрос образа жизни», – сказал Меари.