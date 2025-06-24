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«Дагестанцы – борцы по натуре, в том числе в футболе. Командный спорт – это тоже борьба. Поэтому у нас такая колоссальная поддержка». Глава Дагестана об отношении к футболу в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов сравнил футбол с борьбой .

«Нацелен ли курс Республики Дагестан на футбол? Могу сказать, что дагестанцы – борцы по всем направлениям. Это основа наших традиций, мы по своей натуре борцы, в том числе и на футбольных полях. Ведь командный спорт – это тоже борьба.

Поэтому у нас такая колоссальная поддержка футбола на региональном уровне. Дагестанцы поддерживают свои детские футбольные команды с тем же энтузиазмом, как если бы они поддерживали Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева на международной арене», – сказал Меликов.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Махачкала
болельщики
Сергей Меликов
logoпремьер-лига Россия
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
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