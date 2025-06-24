«Наполи» продал Каприле в «Кальяри» после аренды за 8 млн евро

Элиа Каприле стал игроком «Кальяри» на постоянной основе.

«Наполи » объявил, что активировал опцию выкупа 23-летнего вратаря после аренды, начавшейся в январе. По данным Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы получат 8 млн евро.

Каприле провел 18 матчей за «Кальяри » в прошлом сезоне Серии А, пять из них – на ноль. Статистику итальянца можно найти здесь .