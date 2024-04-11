Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро, выплаченные суду по делу об изнасиловании

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Неймар Неймар да Силва деньги Футбол

Дани Алвес вернул отцу Неймара 150 тысяч евро за судебные издержки.

Напомним, в январе этого года семья Неймара предоставила экс-игроку «Барселоны» адвоката для защиты по делу об изнасиловании, а также выплатила суду 150 тысяч евро. Впоследствии Алвес был осужден на 4,5 года, но затем отпущен под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.

Как сообщает ESPN со ссылкой на адвоката Алвеса Инес Гвардиолу, футболист вернул отцу Неймара 150 тысяч евро. Деньги были перечислены на прошлой неделе.  

Семья Неймара также помогла Алвесу выплатить компенсацию жертве в размере 150 тысяч евро, что позволило смягчить приговор.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Похоже вышел на волю и добрался до одной из заначек :)
+24
-1
+23
Один тип вернул другому типу долг. Вот это реально новость прям?
+23
-1
+22
Держите в курсе!
+15
-1
+14
Из заголовка вытекает, что Алвес изнасиловал отца Неймара.
+11
-2
+9
Ответ Дмитрий Рабко
Из заголовка вытекает, что Алвес изнасиловал отца Неймара.
за 150 тысяч.
+9
-1
+8
Ответ Полуэктов Пётр
Один тип вернул другому типу долг. Вот это реально новость прям?
По сравнению с новостями об Алане Мамаевой и бывшей женой Глушакова эта новость прям вот реально спортивная )) Поскольку тут упоминается целых два футболиста топ-уровня - Алвес и Неймар ;)
+2
0
+2
Я конечно лично Алвеса не знаю, но не создаёт он впечатление насильника.
+10
-9
+1
Ответ Мысли Стетхема
Ох уж эти бразильцы. Из все наверное адекватный только Кака был.
Потому что белый
+2
-1
+1
Ответ Мысли Стетхема
Ох уж эти бразильцы. Из все наверное адекватный только Кака был.
А Кафу нет?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Из заголовка вытекает, что Алвес изнасиловал отца Неймара.
🤣
+1
-1
0
Ответ priova 2
Всё понятно. Вся семья Гвардиолов в этом деле замешана: и Пеп и Йошко, а теперь ещё и Инесс
Но-но. Не приобщайте славного сына хорватского народа к этой каталонской парочке.
0
0
0
Ответ rigobersong
Суд даже признаков насилия не нашел, кекс был по обоюдному согласию, но мир настолько деградировал, что сейчас даже за обоюдный поцелуй Рубиалеса хотят посадить:)) Мужикам давно надо встать на свою защиту и объеденится, а то скоро одни кукольды останутся на земле:))
это нерименимо к европке,они уже полным ходом катяться в полное разложение семейный ценостей и не только(педофилия это болезнь, а не преступление против детей, его надо лечить и он так видит этот мир,трансы,лесбухи, можно менять пол ребёнку после 5-7 лет и тд. короче мрак) и им с этой дороги уже не сойти ,так что пусть катяться в ад
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
а как должен выглядеть насильник? Чекатило было примерный семьянин и отличный работник на заводе
Чекатило? Небось чеканил хорошо...
0
0
0
Глупая история, в которой полный какой то обман со всех сторон
0
0
0
У Алвеса адвокат Гвардиола😀‼️
0
0
0
Мафиозная Бразилия.
Наверняка с дикими процентами отдал.
0
0
0
Алвес и Неймара изнасиловал?? Ох, плут
0
0
0
Кто думает, что у Алвеса нет денег и все счета заблокированы, что он банкрот, оригинальные глупцы!
0
0
0
Новости футбола всё интереснее!
0
0
0
Зачем нам эта новость?
0
0
0
Ох уж эти бразильцы. Из все наверное адекватный только Кака был.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий