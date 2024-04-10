Суд оставил Алвеса на свободе, отклонив апелляции прокуратуры и адвоката жертвы

Дани Алвес пока не вернется в тюрьму.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. В конце марта он временно вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

Суд Барселоны отклонил апелляции прокуратуры и Эстер Гарсии, адвоката жертвы, которые добивались отмены решения об освобождении бразильца. Алвес останется на свободе.

Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»