Суд оставил Алвеса на свободе, отклонив апелляции прокуратуры и адвоката жертвы

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия Футбол

Дани Алвес пока не вернется в тюрьму.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. В конце марта он временно вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

Суд Барселоны отклонил апелляции прокуратуры и Эстер Гарсии, адвоката жертвы, которые добивались отмены решения об освобождении бразильца. Алвес останется на свободе.

Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»

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15 комментариев
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Вообще новая тема в юриспруденции типа дали 4,5 года еще больше накинули условно, а потом отпустили….
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Цирк. Пока был только под следствием, то есть, номинально невиновен - сидел в тюрьме. Признали виновным - выпустили из тюрьмы.
Складывается впечатление, что испанское правосудие сидит на каких-то удивительных психоделиках.
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Ответ RedDevil1909
дали,он под залогом пока гуляет
Вот так сразу?))) Интересные у них конкурсы. И тамада тоже ничего.)))
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"Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!"
("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика").
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Всё больше и больше возникает вопросов к вынесенному приговору ...
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Просто судья прекрасно понимает, что Алвес не насильник и никакой угрозы для общества не представляет.
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Уверен, что единственной причиной освобождения Алвеса являются серьезные сомнения самой судебной системы в его вине. Просто вокруг дела возник огромный общественный резонанс и давление разного рода активистов, что и привело к обвинительному приговору. Если бы его оправдали, то был бы большой скандал. Хотя судя по поступавшей информации не было прямых улик, а сама ситуация, когда девушка уединяется с парнем в туалете вызывает много вопросов.
Вот таким вот образом судебная система выкручивается. С одной стороны, вроде как "насильник" осужден, но при этом его отпускают, чтобы с его стороны не было давления адвокатов в апелляционных инстанциях. Вроде как и волки сыты, и овцы целы.
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Ответ Amalfitano
Так а я не понял. Ему дали срок или оправдали?
дали,он под залогом пока гуляет
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Ответ Amalfitano
Вот так сразу?))) Интересные у них конкурсы. И тамада тоже ничего.)))
Да я и сам прикола не понял и почему вступление приговора не сразу по окончании суда тоже непонятно.
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