Суд оставил Алвеса на свободе, отклонив апелляции прокуратуры и адвоката жертвы
Дани Алвес пока не вернется в тюрьму.
Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. В конце марта он временно вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.
Суд Барселоны отклонил апелляции прокуратуры и Эстер Гарсии, адвоката жертвы, которые добивались отмены решения об освобождении бразильца. Алвес останется на свободе.
Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»
Складывается впечатление, что испанское правосудие сидит на каких-то удивительных психоделиках.
("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика").
Вот таким вот образом судебная система выкручивается. С одной стороны, вроде как "насильник" осужден, но при этом его отпускают, чтобы с его стороны не было давления адвокатов в апелляционных инстанциях. Вроде как и волки сыты, и овцы целы.