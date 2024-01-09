Отец Неймара перечислил Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты по делу об изнасиловании

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Неймар Неймар да Силва деньги Футбол

Отец Неймара финансово поддержал Дани Алвеса, находящегося в заключении.

Как сообщает UOL, лишенный доступа к своим активам экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии обратился к своему бывшему партнеру и его семье за помощью.

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста «Аль-Хилаля», отправил Алвесу 800 000 реалов (150 тысяч евро) – эта сумма была выплачена суду. За счет этого срок наказания может быть сокращен.

Также с июня 2023 года адвокатом Алвеса выступает Густаво Ксисто, один из давних юридических представителей компаний Неймара-старшего.

Адвокат жертвы Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Дани заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое (UOL)

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8 комментариев
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Друзья познаются в беде.
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Ответ ArnoNeputevy
У Дани денег куры не клюют. Самые высокие зарплаты, когда он играл, были именно в "Барселоне", а он был одним из самых высокооплачиваемых игроков. Он мультимиллионер. 150 тыс. для него - как для нас 10 руб.
Ты хотя бы новость прочитай:)
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Отец Неймара решил, что петухов и так достаточно
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То что уже сделал уже не вернётся ээх Дани жаль
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Не так и плохо батя Неймара как говорили, молодец не бросил в беде
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Странно что сам Дани на мели, вроде играл в именитых на ведущих ролях
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