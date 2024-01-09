Отец Неймара перечислил Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты по делу об изнасиловании

Отец Неймара финансово поддержал Дани Алвеса, находящегося в заключении.

Как сообщает UOL, лишенный доступа к своим активам экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии обратился к своему бывшему партнеру и его семье за помощью.

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста «Аль-Хилаля», отправил 800 000 реалов (150 тысяч евро) – эта сумма была выплачена суду. За счет этого срок наказания может быть сокращен.

Также с июня 2023 года адвокатом Алвеса выступает Густаво Ксисто, один из давних юридических представителей компаний -старшего.

Адвокат жертвы Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Дани заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое (UOL)

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