Отец Неймара перечислил Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты по делу об изнасиловании
Отец Неймара финансово поддержал Дани Алвеса, находящегося в заключении.
Как сообщает UOL, лишенный доступа к своим активам экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии обратился к своему бывшему партнеру и его семье за помощью.
Неймар да Силва Сантос, отец футболиста «Аль-Хилаля», отправил Алвесу 800 000 реалов (150 тысяч евро) – эта сумма была выплачена суду. За счет этого срок наказания может быть сокращен.
Также с июня 2023 года адвокатом Алвеса выступает Густаво Ксисто, один из давних юридических представителей компаний Неймара-старшего.
Адвокат жертвы Алвеса требует 12 лет тюрьмы для экс-игрока «Барсы». Дани заплатил штраф, чтобы сократить срок наказания вдвое (UOL)
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