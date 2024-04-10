Камавинга о голе «Ман Сити» рикошетом от Диаша: «Удар шел в створ. Я забиваю раз в год, надеюсь, у меня этот гол не украдут»

Эдуардо Камавинга высказался о голе в ворота «Ман Сити».

Вчера «Реал» сыграл вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала чемпионов. Французский хавбек «сливочных» ударом из-за штрафной сравнял счет на 12-й минуте, но гол записали на из-за рикошета от защитника «горожан».

«Конечно, мой удар шел в створ. Я забиваю раз в год, надеюсь, у меня этот гол не украдут. Пойду посмотрю, записали ли его на меня», – сказал после игры в эфире Canal Plus.

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