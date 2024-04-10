Камавинга о голе «Ман Сити» рикошетом от Диаша: «Удар шел в створ. Я забиваю раз в год, надеюсь, у меня этот гол не украдут»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рубен Диаш Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга высказался о голе в ворота «Ман Сити».

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Французский хавбек «сливочных» ударом из-за штрафной сравнял счет на 12-й минуте, но гол записали на Рубена Диаша из-за рикошета от защитника «горожан».

«Конечно, мой удар шел в створ. Я забиваю раз в год, надеюсь, у меня этот гол не украдут. Пойду посмотрю, записали ли его на меня», – сказал Камавинга после игры в эфире Canal Plus.

Безумный старт «Реала» с «Сити»! Косяк Лунина и два в ответ – за 14 минут!

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если честно, тоже удивился. Был удар по воротам(не передача), мяч шёл в ворота.да,поменял траекторию,но ведь удар попал бы в створ
+9
0
+9
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Унижение будет сегодня в Париже каталонского кабинета.
+7
0
+7
бей чаще- будет много голов
+5
0
+5
Уже украли .
+1
0
+1
Ответ Topar Topovic
На днях объявят решение по 115 нарушениям Сити
че знаешь Витян
+1
0
+1
Так уже же записали Рубина Диаша.
0
0
0
Ответ Пайзуллах
Так уже же записали Рубина Диаша.
Точнее на Рубина Диаша
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий