Тчуамени получил желтую на 1-й минуте матча с «Ман Сити» и пропустит ответную игру

Орельен Тчуамени пропустит ответный матч против «Манчестер Сити».

Вышедший в центре обороны « » француз сфолил на 1-й минуте игры 1/4 финала чемпионов, попытавшись в подкате выбить мяч у полузащитника . Главный судья показал футболисту мадридцев желтую карточку, из-за которой тот не сможет принять участие во второй игре.

Также под угрозой дисквалификации находятся Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.

«Реал» – «Манчестер Сити». 2:1 – Диаш забил в свои на 12-й, Родриго на 14-й вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция