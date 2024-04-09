Тчуамени получил желтую на 1-й минуте матча с «Ман Сити» и пропустит ответную игру
Орельен Тчуамени пропустит ответный матч против «Манчестер Сити».
Вышедший в центре обороны «Реала» француз сфолил на 1-й минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов, попытавшись в подкате выбить мяч у полузащитника Джека Грилиша. Главный судья Франсуа Летексье показал футболисту мадридцев желтую карточку, из-за которой тот не сможет принять участие во второй игре.
Также под угрозой дисквалификации находятся Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.
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Джуда, конечно, простил за толчок Диаша, но игру рукой Стоунза упустил, нарушения на том же Беллингеме пропустил.
При том, что ничего против желтой Тчуамени не имею, тут все четко. Но остальное…