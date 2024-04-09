Тчуамени получил желтую на 1-й минуте матча с «Ман Сити» и пропустит ответную игру

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Джек Грилиш Франсуа Летексье Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Орельен Тчуамени пропустит ответный матч против «Манчестер Сити».

Вышедший в центре обороны «Реала» француз сфолил на 1-й минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов, попытавшись в подкате выбить мяч у полузащитника Джека Грилиша. Главный судья Франсуа Летексье показал футболисту мадридцев желтую карточку, из-за которой тот не сможет принять участие во второй игре.

Также под угрозой дисквалификации находятся Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем.

«Реал» – «Манчестер Сити». 2:1 – Диаш забил в свои на 12-й, Родриго на 14-й вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция

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23 комментария
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Самоустранился очень быстро. Прыгать в такой подкат за столько метров до ворот -глупейшее решение.
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Господи, как же судья дает играть Сити и постоянно наказывает Реал. Реал идет в атаку, все, перерыв)
Джуда, конечно, простил за толчок Диаша, но игру рукой Стоунза упустил, нарушения на том же Беллингеме пропустил.
При том, что ничего против желтой Тчуамени не имею, тут все четко. Но остальное…
+35
-25
+10
Ответ Satvaldino
Господи, как же судья дает играть Сити и постоянно наказывает Реал. Реал идет в атаку, все, перерыв) Джуда, конечно, простил за толчок Диаша, но игру рукой Стоунза упустил, нарушения на том же Беллингеме пропустил. При том, что ничего против желтой Тчуамени не имею, тут все четко. Но остальное…
Ты на Реал ТВ не работаешь случайно?
+23
-13
+10
Ответ corazon blanco
Самоустранился очень быстро. Прыгать в такой подкат за столько метров до ворот -глупейшее решение.
да сейчас и белингем зачем-то по ногам диашу прошёлся в центре поля. Если Анчелотти своих не успокоит, в Манчестер половина основы не полетит
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-3
+6
Ответ Никита Давыдкин
а какие нарушения на белингеме судья пропустил то? Чистый подкат Диаша?
Бельнгем бедный раз 4-5 валялся чуть не ли в конвульсиях) когда он таким стал ?
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Глупейший фол
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Ответ Танцуй Вини
Почему фол на Беллингеме и удар локтем Родриго в лицо даже не жк?
потому что Диаш в подкате сыграл чётко в мяч, а потом уже произошёл стык, причём обоюдный. А Родриго сам и прыгнул за мячом под руки аканжи
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Ответ Ivang King
Да Белингем вообще не понятно чем занимается, устроил он охоту
так он и психанул после чистого подката Диаша. Я понимаю, стык жёсткий и больно, но в конце концов это не балет и нарушения не было. Короче грязный поступок
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Почему фол на Беллингеме и удар локтем Родриго в лицо даже не жк?
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Сам прыгнул под руки 😀… вытянутые руки , и легкая отмашка во момент контакта. Единственная причина по которой не дали Жк, так это то, что за пару минут до этого, он уже его получил.
в момент контакта у аканжи руки во вполне естественном положении, игроки ВСЕГДА так закрывают мяч. Он собственно не виноват, что Родриго решил башкой его локоть на прочность проверить.
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Ответ flexpatsyk
Бельнгем бедный раз 4-5 валялся чуть не ли в конвульсиях) когда он таким стал ?
днк Реала
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Руки совсем не в естественном положении, руки не могут быть в естественном положении, если твоя локоть находится на уровне лица( это можно назвать естественным положением, если бы борьба происходила на втором этаже) и да, мяч закрывать можно корпусом( по правилам), а не с вытянутыми руками.
там не локоть на уровне лица был, а лицо на уровне локтя. Аканжи не 3 метра ростом, да и Родриго не лилипут
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Ответ Никита Давыдкин
в момент контакта у аканжи руки во вполне естественном положении, игроки ВСЕГДА так закрывают мяч. Он собственно не виноват, что Родриго решил башкой его локоть на прочность проверить.
Руки совсем не в естественном положении, руки не могут быть в естественном положении, если твоя локоть находится на уровне лица( это можно назвать естественным положением, если бы борьба происходила на втором этаже) и да, мяч закрывать можно корпусом( по правилам), а не с вытянутыми руками.
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Ответ umnik3
Ты на Реал ТВ не работаешь случайно?
Глав ред
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Ответ Никита Давыдкин
да сейчас и белингем зачем-то по ногам диашу прошёлся в центре поля. Если Анчелотти своих не успокоит, в Манчестер половина основы не полетит
Да Белингем вообще не понятно чем занимается, устроил он охоту
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У меня кровь из ушей, от комментатора. Не ужели режиссёр трансляции не может ему сказать,что он коверкает фамилии🤷‍♂️
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Да я понимаю, фола действительно не было на джуде, видимо жестко не только было на трансляции 😁
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жаль пропустит ответную прошлогоднюю порку 4-0
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Усиление для Реала
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