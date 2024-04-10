Миятович о 3:3 «Реала» и «Сити»: «Все боятся «Мадрида» в ЛЧ. Холанд снова не сделал ничего»

Предраг Миятович прокомментировал исход матча «Реал» – «Ман Сити».

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала .

О смене позиций и Родриго

« играл слева, эта позиция ему очень подходит. Думаю, решение пришло после матчей, в которых не играл Винисиус. Надо позволять таким футболистам играть там, где они хотят».

О дуэли Рюдигера и Холанда

« провел отличную игру, как и год назад. Холанд снова приехал и не сделал ничего. Впрочем, это не значит, что подобное повторится и в Манчестере. С этой командой нужно быть очень осторожным, но я думаю, что «Сити» окажется под большим давлением».

Об игре «Реала»

«Может, они могли бы забить еще несколько голов, потому что игроки «Ман Сити» устали.

Выезд к «Сити»? Я вижу выступления «Мадрида» на выезде в этом году», они выглядят даже лучше, чем на «Бернабеу». Это дает мне надежду».

О том, боится ли «Сити» играть с «Реалом»

«Я думаю, что все команды напуганы, когда им приходится играть с «Реалом», потому что они способны доминировать в Лиге чемпионов», – сказал бывший футболист и спортивный директор «Реала» Миятович.

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую