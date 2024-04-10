Миятович о 3:3 «Реала» и «Сити»: «Все боятся «Мадрида» в ЛЧ. Холанд снова не сделал ничего»
Предраг Миятович прокомментировал исход матча «Реал» – «Ман Сити».
Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
О смене позиций Винисиуса и Родриго
«Родриго играл слева, эта позиция ему очень подходит. Думаю, решение пришло после матчей, в которых не играл Винисиус. Надо позволять таким футболистам играть там, где они хотят».
О дуэли Рюдигера и Холанда
«Антонио провел отличную игру, как и год назад. Холанд снова приехал и не сделал ничего. Впрочем, это не значит, что подобное повторится и в Манчестере. С этой командой нужно быть очень осторожным, но я думаю, что «Сити» окажется под большим давлением».
Об игре «Реала»
«Может, они могли бы забить еще несколько голов, потому что игроки «Ман Сити» устали.
Выезд к «Сити»? Я вижу выступления «Мадрида» на выезде в этом году», они выглядят даже лучше, чем на «Бернабеу». Это дает мне надежду».
О том, боится ли «Сити» играть с «Реалом»
«Я думаю, что все команды напуганы, когда им приходится играть с «Реалом», потому что они способны доминировать в Лиге чемпионов», – сказал бывший футболист и спортивный директор «Реала» Миятович.
https://www.euro-football.ru/article/35/1003675987_prezident_vilyarreala_glavnyiy_sudya_pokinul_stadion_s_sumkoy_reala_mne_eto_ne_nravitsya
а противостояние этих клубов всё равно шикарное. футбол пусть и не самый качественный, обеим командам не хватило основных вратарей, но голы, атаки, заряженность, эмоции - всё на уровне. ни разу не пожалел, что полночи не спал)