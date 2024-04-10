Миятович о 3:3 «Реала» и «Сити»: «Все боятся «Мадрида» в ЛЧ. Холанд снова не сделал ничего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Предраг Миятович Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Футбол

Предраг Миятович прокомментировал исход матча «Реал» – «Ман Сити».

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

О смене позиций Винисиуса и Родриго

«Родриго играл слева, эта позиция ему очень подходит. Думаю, решение пришло после матчей, в которых не играл Винисиус. Надо позволять таким футболистам играть там, где они хотят».

О дуэли Рюдигера и Холанда

«Антонио провел отличную игру, как и год назад. Холанд снова приехал и не сделал ничего. Впрочем, это не значит, что подобное повторится и в Манчестере. С этой командой нужно быть очень осторожным, но я думаю, что «Сити» окажется под большим давлением».

Об игре «Реала»

«Может, они могли бы забить еще несколько голов, потому что игроки «Ман Сити» устали.

Выезд к «Сити»? Я вижу выступления «Мадрида» на выезде в этом году», они выглядят даже лучше, чем на «Бернабеу». Это дает мне надежду».

О том, боится ли «Сити» играть с «Реалом»

«Я думаю, что все команды напуганы, когда им приходится играть с «Реалом», потому что они способны доминировать в Лиге чемпионов», – сказал бывший футболист и спортивный директор «Реала» Миятович.

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

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12 комментариев
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Все боятся "Сити" в Лиге чемпионов. Беллингхэм не сделал ничего.
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Всё циклично. Совсем недавно были времена, когда "Реал" был самым желанным соперником в 1/8 ЛЧ. Особенно для "Лиона"))
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Ответ yarmuck
Это реал боится сити
Да, риалька отскочило, на Этихаде будет тотальный декласс, со слезами глоров😭😭😭
+4
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+3
Это реал боится сити
+6
-4
+2
боЯться не реал а их вечных помошников судей!
+3
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+1
У этих маргариновых бланкос свой манямир конечно.

https://www.euro-football.ru/article/35/1003675987_prezident_vilyarreala_glavnyiy_sudya_pokinul_stadion_s_sumkoy_reala_mne_eto_ne_nravitsya
+2
-1
+1
спецом хотел глянуть на молодых звёзд, как они сейчас выглядят и Холланд и Беллингемом прям разочаровали. с другой стороны их плохая игра - это отличная игра других игроков, того же Рюдигера

а противостояние этих клубов всё равно шикарное. футбол пусть и не самый качественный, обеим командам не хватило основных вратарей, но голы, атаки, заряженность, эмоции - всё на уровне. ни разу не пожалел, что полночи не спал)
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Их прлдырявили 3 раза, а они радуются что Холанд не забил, жаль риал, видно теперь у Викинга будет лютая мотивация унизить позор футбола:))
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Ответ rigobersong
Да, риалька отскочило, на Этихаде будет тотальный декласс, со слезами глоров😭😭😭
Кто о чем, а Эстонец который меня добавил в ЧС, после того как я его разоблачил, пытается что-то писать о Барсе:)) Такой лицемер:)))
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