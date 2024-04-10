Анри о Холанде: «Он всегда стоит плечом к плечу с защитником – так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию, укрывал мяч»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Тьерри Анри объяснил, что Эрлинг Холанд делает неправильно на поле.

«Ман Сити» вчера сыграл вничью с «Реалом» на выезде (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Форвард «горожан» Холанд не сделал результативных действий ни в одном из трех матчей против «сливочных».

«Я видел нападающих, которые не забивали, но всегда играли очень хорошо на команду на выезде, делали все, что команде нужно в гостевом матче. Или даже дома. Но чаще всего о форварде судят по голам.

Люди могут совершенствоваться, я верю в это. Но есть одна вещь, которую он делает не очень хорошо: он всегда стоит плечом к плечу с защитником и так двигается, но так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию [между собой и защитником] – так соперник не мог подобраться к мячу, и его можно укрывать.

А дальше все зависит от вашего мастерства. Но форвард не может позволить защитнику обхватить себя, вы должны первым прихватить его, а затем настаивать на своем», – сказал бывший форвард «Арсенала» Анри в эфире CBS Sports.

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря

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24 комментария
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Ответ Topar Topovic
Глоры Сити хейтили Нуньеза что тот по перекладывать лупит,а норвежский, , даже двух ударов за матч совершить не может.
У Нуньеза голов за всю карьеру столько, сколько у Холланда за сезон в Дортмунде!
Успокойся
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Холанд 5 лет уже забивает почти в каждой игре. Но стоило ему на 90 минут выпасть и понеслось. Камон, остановитесь.
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Витян первым строчит под новостью о Холланде. Как неожиданно))
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Холанд 41 гол в 38 матчах ЛЧ, из них только 1 сезон в МС, остальные в более слабых клубах:)

Анри 50 голов в 112 матчах:) Ну конечно Анри знает лучше как играть:))

При всем уважении к нападающим прошлых лет, ну лично я прекрасно помню как они выдавали перфоманс в лучшем случае раз в 3 матча, в остальных их накрыаали и они ничего не могли сделать. Вот даже вчера новость была с Оуеном, казалось бы суперфорвард недавнего прошлого, а я статку глянул, он в чемпионате ниразу 20 голов не забил за всю карьеру:)) Они могут сейчас в студиях балаболить все что угодно, какими они были великими, но кто видел их игры и игры сегодняшних игроков вроде Холанда, прекрасно понимают, что уж точно не им так критиковать нападающего за пару провальных матчей, это смотрится лицемерно:))
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Да получается так, что если послушать всех этих умников типа Кина и Анри(для которых Холанд игрок уровня 4 дивизиона) то все достижения Сити только благодаря исключительно таланту Гвардиолу. Ведь у него даже нападающий уровня 2й английской лиги 2 года подряд бьёт все рекорды результативности. Да и Де Брюйне при нём стал одним из лучших полузащитников(не говоря о Родри, Диасе, Гюндогане и ещё многих)
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Да чего уж там ,холанду летом надо бутсы на гвоздь повесить.
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Анри: Я всегда укрывал мяч рукой, ведь тогда не было ВАР:)
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Рюдигер всех сожрал, ну реал продырявили 3 раза, просто гений защиты:)))
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Только вот забивает он намного больше, чем Анри
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Это, кстати, довольно странно. До этого сезона отличительной чертой Холанда было как раз то, что не бодался с защитниками, предпочитая опоздать к развитию атаки и рвануть на завершение. Сейчас он играет совершенно иначе. Возможно, указание Гвардиолы, чтобы Холанд не висел в чужой зоне. Но тогда мне представляется, что Сити готовит продажу Холанда летом, и покупку нового форварда, потому что очевидно ни он, ни Альварес в этой роли играть не могут.
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Ответ Футбол_это_жизнь
У Нуньеза голов за всю карьеру столько, сколько у Холланда за сезон в Дортмунде! Успокойся
Да хватит нести чушь. За последний сезон Бенфику Нуньес забил 26 голов а Холланд за Боруссию 22 гола (в рамках чемпионата)
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Ответ Topar Topovic
Идвидиуально слабый игрок,посмотрите как Антонио из Вест Хэма борется за мяч и поймёте это
По вашей логике, Эрлинг проложил свой путь в футболе через постель, не иначе. А то даже Антонио из ВХ лучше.
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Ответ Marcus-light
По вашей логике, Эрлинг проложил свой путь в футболе через постель, не иначе. А то даже Антонио из ВХ лучше.
Да не обращай внимание. Это местный тролль, который остервенело хейтит Холланда.
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Ответ Marcus-light
Это, кстати, довольно странно. До этого сезона отличительной чертой Холанда было как раз то, что не бодался с защитниками, предпочитая опоздать к развитию атаки и рвануть на завершение. Сейчас он играет совершенно иначе. Возможно, указание Гвардиолы, чтобы Холанд не висел в чужой зоне. Но тогда мне представляется, что Сити готовит продажу Холанда летом, и покупку нового форварда, потому что очевидно ни он, ни Альварес в этой роли играть не могут.
Альварес, скорее, цап, чем нап. Он обычно на позиции Кдб выходит.
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Ответ morphvirg
Альварес, скорее, цап, чем нап. Он обычно на позиции Кдб выходит.
Я о том и говорю, у Сити нет форварда, чтобы он играл на передней линии, рядом с защитниками. Смысл пытаться лепить его из Холанда, если эффективнее выпустить Альвареса или Фодена ложной девяткой - не вижу, кроме как экспериментов с командой с прицелом на будущее.
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Ответ Marcus-light
Я о том и говорю, у Сити нет форварда, чтобы он играл на передней линии, рядом с защитниками. Смысл пытаться лепить его из Холанда, если эффективнее выпустить Альвареса или Фодена ложной девяткой - не вижу, кроме как экспериментов с командой с прицелом на будущее.
Скорее всего, эксперименты от Гвардиолы. Раз он выпускает Холланда, то видит в нем потенциал.
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Ответ Moffo
Холанд 5 лет уже забивает почти в каждой игре. Но стоило ему на 90 минут выпасть и понеслось. Камон, остановитесь.
Ну тут вроде как, более системная проблема. Он в очень многих матчах с топ-командами пропадает, как только Сити по кому-то не проходится катком, Холланда будто и нет..
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Ответ rigobersong
Холанд 41 гол в 38 матчах ЛЧ, из них только 1 сезон в МС, остальные в более слабых клубах:) Анри 50 голов в 112 матчах:) Ну конечно Анри знает лучше как играть:)) При всем уважении к нападающим прошлых лет, ну лично я прекрасно помню как они выдавали перфоманс в лучшем случае раз в 3 матча, в остальных их накрыаали и они ничего не могли сделать. Вот даже вчера новость была с Оуеном, казалось бы суперфорвард недавнего прошлого, а я статку глянул, он в чемпионате ниразу 20 голов не забил за всю карьеру:)) Они могут сейчас в студиях балаболить все что угодно, какими они были великими, но кто видел их игры и игры сегодняшних игроков вроде Холанда, прекрасно понимают, что уж точно не им так критиковать нападающего за пару провальных матчей, это смотрится лицемерно:))
Слушайте, но не про Анри так говорить. До Месси он единственный на моей памяти игрок, становившийся лучшим бомбардиром и ассистентом чепионата одновременно. И перформансы он выдавал каждый матч в Арсенале до 2006 года, когда начались проблемы с дисциплиной и спиной.
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