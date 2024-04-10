Анри о Холанде: «Он всегда стоит плечом к плечу с защитником – так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию, укрывал мяч»
Тьерри Анри объяснил, что Эрлинг Холанд делает неправильно на поле.
«Ман Сити» вчера сыграл вничью с «Реалом» на выезде (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Форвард «горожан» Холанд не сделал результативных действий ни в одном из трех матчей против «сливочных».
«Я видел нападающих, которые не забивали, но всегда играли очень хорошо на команду на выезде, делали все, что команде нужно в гостевом матче. Или даже дома. Но чаще всего о форварде судят по голам.
Люди могут совершенствоваться, я верю в это. Но есть одна вещь, которую он делает не очень хорошо: он всегда стоит плечом к плечу с защитником и так двигается, но так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию [между собой и защитником] – так соперник не мог подобраться к мячу, и его можно укрывать.
А дальше все зависит от вашего мастерства. Но форвард не может позволить защитнику обхватить себя, вы должны первым прихватить его, а затем настаивать на своем», – сказал бывший форвард «Арсенала» Анри в эфире CBS Sports.
Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря
Успокойся
Анри 50 голов в 112 матчах:) Ну конечно Анри знает лучше как играть:))
При всем уважении к нападающим прошлых лет, ну лично я прекрасно помню как они выдавали перфоманс в лучшем случае раз в 3 матча, в остальных их накрыаали и они ничего не могли сделать. Вот даже вчера новость была с Оуеном, казалось бы суперфорвард недавнего прошлого, а я статку глянул, он в чемпионате ниразу 20 голов не забил за всю карьеру:)) Они могут сейчас в студиях балаболить все что угодно, какими они были великими, но кто видел их игры и игры сегодняшних игроков вроде Холанда, прекрасно понимают, что уж точно не им так критиковать нападающего за пару провальных матчей, это смотрится лицемерно:))