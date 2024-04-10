Анри о Холанде: «Он всегда стоит плечом к плечу с защитником – так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию, укрывал мяч»

Тьерри Анри объяснил, что Эрлинг Холанд делает неправильно на поле.

« » вчера сыграл вничью с « » на выезде (3:3) в первом матче 1/4 финала . Форвард «горожан» Холанд не сделал результативных действий ни в одном из трех матчей против «сливочных».

«Я видел нападающих, которые не забивали, но всегда играли очень хорошо на команду на выезде, делали все, что команде нужно в гостевом матче. Или даже дома. Но чаще всего о форварде судят по голам.

Люди могут совершенствоваться, я верю в это. Но есть одна вещь, которую он делает не очень хорошо: он всегда стоит плечом к плечу с защитником и так двигается, но так трудно получить мяч. Я всегда создавал дистанцию [между собой и защитником] – так соперник не мог подобраться к мячу, и его можно укрывать.

А дальше все зависит от вашего мастерства. Но форвард не может позволить защитнику обхватить себя, вы должны первым прихватить его, а затем настаивать на своем», – сказал бывший форвард «Арсенала» в эфире CBS Sports.

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря