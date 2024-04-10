Родриго о праздновании в стиле Роналду гола в ворота «Сити»: «Он мой кумир, герой. Я всегда смотрю клипы с ним, иногда – перед матчами, чтобы вдохновиться»

Родриго объяснил, почему отпраздновал как Криштиану Роналду гол в ворота «Сити».

23-летний бразилец забил второй гол «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против « » (3:3). Он отпраздновал взятие ворот так, как это делает нападающий « » – прыжком с криком Siuuu.

«Я всегда смотрю клипы с . Иногда я смотрю их и перед матчами, чтобы вдохновиться. Он пришел мне на ум, когда я забил, поэтому я отпраздновал так, как делает он.

Когда я вспоминаю о детстве, в памяти всплывает то, как я смотрел за игрой Роналду в и слышал, как болельщики выкрикивают его имя. Это то, что приходит мне на ум.

Как я всегда говорю, он мой кумир, мой герой, поэтому всегда приятно отпраздновать в его стиле, чтобы показать, как я ценю его», – сказал вингер «Реала» в эфире TNT Sports.