Родриго о праздновании в стиле Роналду гола в ворота «Сити»: «Он мой кумир, герой. Я всегда смотрю клипы с ним, иногда – перед матчами, чтобы вдохновиться»
Родриго объяснил, почему отпраздновал как Криштиану Роналду гол в ворота «Сити».
23-летний бразилец Родриго забил второй гол «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3). Он отпраздновал взятие ворот так, как это делает нападающий «Аль-Насра» – прыжком с криком Siuuu.
«Я всегда смотрю клипы с Криштиану. Иногда я смотрю их и перед матчами, чтобы вдохновиться. Он пришел мне на ум, когда я забил, поэтому я отпраздновал так, как делает он.
Когда я вспоминаю о детстве, в памяти всплывает то, как я смотрел за игрой Роналду в Лиге чемпионов и слышал, как болельщики выкрикивают его имя. Это то, что приходит мне на ум.
Как я всегда говорю, он мой кумир, мой герой, поэтому всегда приятно отпраздновать в его стиле, чтобы показать, как я ценю его», – сказал вингер «Реала» в эфире TNT Sports.
Siu!!!!!!!!
Siu!!!!!!!!
Siu!!!!!!!!