Родриго о праздновании в стиле Роналду гола в ворота «Сити»: «Он мой кумир, герой. Я всегда смотрю клипы с ним, иногда – перед матчами, чтобы вдохновиться»

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Родриго объяснил, почему отпраздновал как Криштиану Роналду гол в ворота «Сити».

23-летний бразилец Родриго забил второй гол «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3). Он отпраздновал взятие ворот так, как это делает нападающий «Аль-Насра» – прыжком с криком Siuuu.

«Я всегда смотрю клипы с Криштиану. Иногда я смотрю их и перед матчами, чтобы вдохновиться. Он пришел мне на ум, когда я забил, поэтому я отпраздновал так, как делает он.

Когда я вспоминаю о детстве, в памяти всплывает то, как я смотрел за игрой Роналду в Лиге чемпионов и слышал, как болельщики выкрикивают его имя. Это то, что приходит мне на ум.

Как я всегда говорю, он мой кумир, мой герой, поэтому всегда приятно отпраздновать в его стиле, чтобы показать, как я ценю его», – сказал вингер «Реала» в эфире TNT Sports.

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21 комментарий
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очередной топ, которого вдохновляет игра праймового Роналду
+56
-20
+36
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Риго, ты на полном серьёзе кого-то обвиняешь в хороводах вокруг судьи? ))
+25
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Кидай прямо сейчас)
+13
-2
+11
Роналду на пике был монстром
+13
-5
+8
Ответ wyjhg6qhfc
У вас с ним стиль другой
а причём тут разница стилей и восхищение топом. все топ рэп и рок музыканты восхищаются произведениями классической музыки. Или они тоже должны восхищаться своим стилем? по твоей логике дворники должны восхищаться дворниками, врачи врачами и никак иначе
+8
-2
+6
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Вы кстати в прошлом году годовщину чемпионства Месси как отметили?Вы каждый год 18 декабря планируете собираться и устраивать голую вечеринку?😂😂😂 Жертвоприношение в этот день еще не совершали или то, что на этой вечеринке делают с Региной и есть жертвоприношение?)
+6
-1
+5
О, завет Родриго. Я тоже вдохновлялся Роном. В силу возраста не видел его первый английский период,но смотря сейчас ролик -это что-то космическое. Десятые голых это эпоха Роналду.
Siu!!!!!!!!
+2
0
+2
О, зачёт Родриго. Я тоже вдохновлялся Роном. В силу возраста не видел его первый английский период,но смотря сейчас ролик -это что-то космическое. Десятые голых это эпоха Роналду.
Siu!!!!!!!!
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Пах это святое, за него держаться надо. Держитесь братья!
+1
0
+1
О, зачёт Родриго. Я тоже вдохновлялся Роном. В силу возраста не видел его первый английский период,но смотря сейчас ролик -это что-то космическое. Десятые голых это эпоха Роналду.
Siu!!!!!!!!
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Ответ Pelerin
Риго, ты на полном серьёзе кого-то обвиняешь в хороводах вокруг судьи? ))
Хаха это неaдекватная девочка тебе чс угрожает, ох будь осторожнее)))
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Очередная молода звезда которая вдохновилась игрой его величества КР7
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Пах это святое. Как за него не держаться? Держитесь братья!
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Ответ wyjhg6qhfc
У вас с ним стиль другой
С чего ты это взял? Как раз таки Родриго по амплуа левый вингер, как Роналду! Он там не играет из-за Винисиуса.
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Родриго в очередной раз забивает Сити.Ждём его голов в ответной игре с проектом Чиферина.
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