Пеп о том, что «Реал» дважды отыгрался на «Бернабеу»: «Сити» тоже отыгрывается, мы сделали это снова. Мы остаемся стабильными и конкурентоспособными»

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Пеп Гвардиола высказался камбэке «Реала» в матче с «Манчестер Сити».

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 3:3. «Реал» дважды отыгрывался, уступая по ходу матча.

– «Мадрид» всегда отыгрывается…

– Но и мы тоже. В тех условиях, в которых мы приехали, при загруженном календаре и травмах... Они всегда впечатляют меня, у нас замечательные игроки.

Мы остаемся стабильными, конкурентоспособными, и сегодня мы сделали это снова. «Бернабеу» всегда такой, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Movistar.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» пройдет 17 апреля.

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1 комментарий
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Матч был просто 🔥, так что в Манчестере будет просто жара. От этого ещё обиднее, что одна из 2х команд вылетит до финала.
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