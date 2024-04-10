Пеп о том, что «Реал» дважды отыгрался на «Бернабеу»: «Сити» тоже отыгрывается, мы сделали это снова. Мы остаемся стабильными и конкурентоспособными»
Пеп Гвардиола высказался камбэке «Реала» в матче с «Манчестер Сити».
Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась со счетом 3:3. «Реал» дважды отыгрывался, уступая по ходу матча.
– «Мадрид» всегда отыгрывается…
– Но и мы тоже. В тех условиях, в которых мы приехали, при загруженном календаре и травмах... Они всегда впечатляют меня, у нас замечательные игроки.
Мы остаемся стабильными, конкурентоспособными, и сегодня мы сделали это снова. «Бернабеу» всегда такой, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Movistar.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» пройдет 17 апреля.