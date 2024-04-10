Ван дер Варт о Холанде с «Реалом»: «Он был худшим на поле, смотрелся неуклюже. «Сити» намеренно его игнорировал в какой-то момент, думаю. Он посредственно работает с мячом, нужно показывать больше»

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру Эрлинга Холанда в матче с «Реалом».

« » и « » сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала чемпионов. Холанд провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

«Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, вы не получите от него большой пользы. Конечно, он быстр и усердно работает, но я считаю, что он весьма посредственно работает с мячом. Если ты действительно так хорош, как все о тебе говорят, ты должен показывать больше.

Могло быть и лучше. Думаю, в этом матче он смотрелся очень неуклюже. Теперь «Сити» действительно нужен был нападающий, который мог бы цепляться за мяч, но ему ни разу это не удалось. Думаю, в какой-то момент они игнорировали его намеренно. Он был действительно худшим на поле», – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря