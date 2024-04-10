Ван дер Варт о Холанде с «Реалом»: «Он был худшим на поле, смотрелся неуклюже. «Сити» намеренно его игнорировал в какой-то момент, думаю. Он посредственно работает с мячом, нужно показывать больше»

Теги Рафаэл ван дер Варт Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру Эрлинга Холанда в матче с «Реалом».

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Холанд провел на поле весь матч, не отметившись результативными действиями.

«Мне показалось, что он был очень плох. Если Холанд не забивает, вы не получите от него большой пользы. Конечно, он быстр и усердно работает, но я считаю, что он весьма посредственно работает с мячом. Если ты действительно так хорош, как все о тебе говорят, ты должен показывать больше.

Могло быть и лучше. Думаю, в этом матче он смотрелся очень неуклюже. Теперь «Сити» действительно нужен был нападающий, который мог бы цепляться за мяч, но ему ни разу это не удалось. Думаю, в какой-то момент они игнорировали его намеренно. Он был действительно худшим на поле», – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря

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12 комментариев
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зависимый игрок. лучший завершитель, но именно как деталь работающего механизма. в неработающем и/или некорректно работающем механизме - практически бесполезен.
+10
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+8
Ответ Фрэнк Канистра
зависимый игрок. лучший завершитель, но именно как деталь работающего механизма. в неработающем и/или некорректно работающем механизме - практически бесполезен.
Видимо, везде где он играл - отложенные механизмы. Иначе, откуда такая бешеная стата во всех клубах и сборной
+5
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+5
Да так и было
+2
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+2
Месси тоже был худшим в 4 играх 1/8 ЛЧ в ПСЖ.0+0 и не забитый пенальти Реалу.При этом получил ЗМ.
+2
-2
0
Чую в Манчестере выйдет Альварес с первых минут
0
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Все нормально, ничего необычного. Никто ничего не ждет от Холланда в большой игре против топ защитников. Это - уже давно аксиома. Он король Бернли и Лутонов с Хаддерсфилдами, и так было всегда.
Беллингем кстати такой же товарищ, особенно в сборной
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-1
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И Холланд и Джуд, про которых говорят, что они полностью игру провалили, некую работу все-таки проделали, как минимум, Джуд добавлял прессинга и стягивал на себя Диаша (отсюда вытек гол Камавинги, Беллингэма уже держали двое, но Диаш все равно рванул к нему, мяч попал в него и залетел в ворота), а Холланда порой по 2 игрока накрывали и делали это очень плотно, естественно от такой игры и минусы есть. Поэтому вот этих «оооо они теперь не футболисты» вообще не понимаю. Команды хорошо справились с лучшим бомбардиром соперника. Разве такое редко происходит в футболе? В ответке многое будет по-другому
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Ответ Фрэнк Канистра
зависимый игрок. лучший завершитель, но именно как деталь работающего механизма. в неработающем и/или некорректно работающем механизме - практически бесполезен.
Как и все остальные игроки в современном футболе.
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