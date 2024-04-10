Анчелотти о 3:3 с «Ман Сити»: «Мы могли повести 3:1, но они забили два отличных гола. При 2:3 можно было вообще проиграть, хороший результат для обеих команд»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти рассказал о планах на ответный матч против «Манчестер Сити».

– Насколько комфортно вы себя чувствуете после такого количества голов?

– Я думаю, что мы провели очень хороший матч, игра была равная и конкурентная, нам хватало энергии, чтобы прессинговать высоко.

Мы начали очень плохо, пропустив быстрый гол, но затем отыгрались и повели. После этого стало немного сложнее. У нас был шанс повести 3:1, но они забили два отличных гола, и нам хватило самоотдачи, чтобы свести игру к ничьей.

Теперь у них есть небольшое преимущество, так как нам предстоит сыграть на выезде, но мы уверены, что сможем повторить ту игру, которую мы показали здесь.

– Вы считаете, что это был хороший результат?

– Это была игра, которую можно было выиграть, потому что у нас был шанс сделать 3:1, но при счете 2:3 можно было вообще проиграть, если бы нам не хватило выдержки, чтобы сравнять.

Это хороший результат для обеих команд. У нас есть идея сыграть ответном матче так же, посмотрим, что из этого выйдет, – сказал главный тренер «Реала».

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16 комментариев
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Реалу придётся ооочень постараться в ответном матче.
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Ответ Влад Аронофски
а я смотрю ты под всеми новостями о матче пытаешься оправдать мс и унизить Реал 🤣 горит видимо сильно
Оправдать Сити?) Сити ужасно играл,не показав ничего сверхъестественного,но даже такой Сити Реал умудрился не обыграть,и вина тут Анчи,который опять налож.. в штаны,решив во втором тайме сесть в оборону,вместо того,чтобы увеличивать разницу мячей)
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Ответ Alex Miheev
Более чем хороший результат, с учетом рикошетов одной из команд
Но были и другие моменты. Да и Сити далеко не из самых очевидных ситуаций забивал
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да уж, в этом матче Вини и Родри транжирили моменты к сожалению. В ответном матче надеюсь не будут так лажать
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Более чем хороший результат, с учетом рикошетов одной из команд
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Абсолютно равная игра двух абсолютно равных команд на данный момент. Ошибка думать что у Реала нет шансов в ответке. Думаю, будет такая же ничейка и далее кто то из них забьет в ДВ и пройдет дальше либо все решится в пенальти
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Ответ войд
Могли и 3:1 и 4:1 повести если б не твой трусливый футбол Такой шанс был размазать Гвардиолу с его ватокатом,но ты этим как обычно не воспользовался,надеюсь это твой последний сезон в клубе
Посмелее это как? Не подкалываю, просто интересно, где нужно было добавить, по твоему мнению.
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Ответ войд
Могли и 3:1 и 4:1 повести если б не твой трусливый футбол Такой шанс был размазать Гвардиолу с его ватокатом,но ты этим как обычно не воспользовался,надеюсь это твой последний сезон в клубе
Да бывает, что тренеров увольняют. Жаль, что с комментаторами на спортсе не так.
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Ответ Alxx3xx
Посмелее это как? Не подкалываю, просто интересно, где нужно было добавить, по твоему мнению.
Нужно было в атаке посмелее, а в защите понадёжнее. Неужели не понятно?
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Ответ Rister81
Анчи,хороший результат тут только для одной команды,и явно не для твоей. Так трусливо сыграть против Сити во втором тайме,итальянец себе не изменяет.Надеюсь,через год Реал назначит отдохнувшего Клоппа,который с куда слабым составом гоняет Сити,с возможностями Реала он каждый год будет трофеи клепать.Ну или Алонсо,если покажет себя хорошо во втором сезоне
а я смотрю ты под всеми новостями о матче пытаешься оправдать мс и унизить Реал 🤣 горит видимо сильно
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Ответ Влад Аронофски
да уж, в этом матче Вини и Родри транжирили моменты к сожалению. В ответном матче надеюсь не будут так лажать
Конечно не будут так лажать, они до ворот Сити даже дойдут чтобы там налажать
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