Анчелотти о 3:3 с «Ман Сити»: «Мы могли повести 3:1, но они забили два отличных гола. При 2:3 можно было вообще проиграть, хороший результат для обеих команд»

Карло Анчелотти рассказал о планах на ответный матч против «Манчестер Сити».

– Насколько комфортно вы себя чувствуете после такого количества голов?

– Я думаю, что мы провели очень хороший матч, игра была равная и конкурентная, нам хватало энергии, чтобы прессинговать высоко.

Мы начали очень плохо, пропустив быстрый гол, но затем отыгрались и повели. После этого стало немного сложнее. У нас был шанс повести 3:1, но они забили два отличных гола, и нам хватило самоотдачи, чтобы свести игру к ничьей.

Теперь у них есть небольшое преимущество, так как нам предстоит сыграть на выезде, но мы уверены, что сможем повторить ту игру, которую мы показали здесь.

– Вы считаете, что это был хороший результат?

– Это была игра, которую можно было выиграть, потому что у нас был шанс сделать 3:1, но при счете 2:3 можно было вообще проиграть, если бы нам не хватило выдержки, чтобы сравнять.

Это хороший результат для обеих команд. У нас есть идея сыграть ответном матче так же, посмотрим, что из этого выйдет, – сказал главный тренер « ».

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