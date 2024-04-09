Экс-судья Итурральде о возможном удалении Аканджи за удар в лицо Родриго: «Ничего не было»
Экс-судья Итурральде Гонсалес не считает, что Мануэль Аканджи ударил Родриго .
«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В одном из эпизодов первого тайма защитник английского клуба Мануэль Аканджи в борьбе попал рукой по лицу хавбеку хозяев Родриго.
Аканджи на тот момент уже имел желтую карточку, так что если бы главный арбитр встречи Франсуа Летексье решил дать предупреждение швейцарцу, то «Сити» доигрывал бы матч вдесятером.
«Ничего не было», – прокомментировал эпизод экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Изображения: кадры из трансляции
Даже Беллингем сейчас ведёт себя как Винисиус
1. Менди сфолил на Фодене. А Менди пошел бодаться с Фоденом.
2. Винисиус откровенно толкнул Грилиша. И вместо того, чтобы извиниться, начал что-то выговаривать Грилишу.
3. Камавинга провоцировал постоянно.
Удивило, что Беллингем не получил желтую. Он очень часто что-то высказывал и жестикулировал судье. Пару жестких моментов против Диаша.
Не понимаю этих футболистов из Ч лиги. Сами фолят, ведут себя грубо - это нормально, да еще и что-то выговаривают, пытаются спровоцировать соперника. Фолят против них - сразу на газон, а одноклубники бегут к судье и выпрашивают карточку.
Полгода исправительных работ?
Шутка, если что.
Или он решил напомнить о себе лишний раз?)