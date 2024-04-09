Экс-судья Итурральде о возможном удалении Аканджи за удар в лицо Родриго: «Ничего не было»

Экс-судья Итурральде Гонсалес не считает, что Мануэль Аканджи ударил Родриго .

« » сыграл вничью с « » (3:3) в первом матче четвертьфинала .

В одном из эпизодов первого тайма защитник английского клуба в борьбе попал рукой по лицу хавбеку хозяев .

Аканджи на тот момент уже имел желтую карточку, так что если бы главный арбитр встречи Франсуа Летексье решил дать предупреждение швейцарцу, то «Сити» доигрывал бы матч вдесятером.

«Ничего не было», – прокомментировал эпизод экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляции