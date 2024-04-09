Экс-судья Итурральде о возможном удалении Аканджи за удар в лицо Родриго: «Ничего не было»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Франсуа Летексье Мануэль Аканджи Родриго Футбол

Экс-судья Итурральде Гонсалес не считает, что Мануэль Аканджи ударил Родриго .

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В одном из эпизодов первого тайма защитник английского клуба Мануэль Аканджи в борьбе попал рукой по лицу хавбеку хозяев Родриго

Аканджи на тот момент уже имел желтую карточку, так что если бы главный арбитр встречи Франсуа Летексье решил дать предупреждение швейцарцу, то «Сити» доигрывал бы матч вдесятером.

«Ничего не было», – прокомментировал эпизод экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляции

Материалы по теме

101 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну так ничего и не было.
+132
-9
+123
За этот эпизод должны были удалить Аканджи вместе с Диашем, ну Стоуна ещё можно вместе с ними
+94
-22
+72
Игроки Реала мерзко вели себя!
Даже Беллингем сейчас ведёт себя как Винисиус
+83
-18
+65
Ответ Mister999
Комментарий удален модератором
Причем тут барса? Такая игра топовая, нет обсудить игру, а школоте только бы и устроить срач
+73
-15
+58
Ответ Muhammad Juraev
Игроки Реала мерзко вели себя! Даже Беллингем сейчас ведёт себя как Винисиус
Не могу не согласиться. Особенно запомнились эпизоды:
1. Менди сфолил на Фодене. А Менди пошел бодаться с Фоденом.
2. Винисиус откровенно толкнул Грилиша. И вместо того, чтобы извиниться, начал что-то выговаривать Грилишу.
3. Камавинга провоцировал постоянно.
Удивило, что Беллингем не получил желтую. Он очень часто что-то высказывал и жестикулировал судье. Пару жестких моментов против Диаша.
Не понимаю этих футболистов из Ч лиги. Сами фолят, ведут себя грубо - это нормально, да еще и что-то выговаривают, пытаются спровоцировать соперника. Фолят против них - сразу на газон, а одноклубники бегут к судье и выпрашивают карточку.
+32
-6
+26
Валяться после таких прикосновений два часа позор просто. Когда вообще за такое начнут наказывать, даже если есть нарушение и игрок переигрывает, то и за это желтую должны давать. А то превратили футбол в балет какой-то
+35
-9
+26
Фол камавинга на Фодена вот где , реально грубая игра, травмировать основного игрока команды, это должно быть минимум жёлтый...
+48
-27
+21
Беллингем гораздо более явно втащил Диашу, когда "мстил". А здесь неумышленная грубость.
+19
-3
+16
Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Там же отмашки даже не было. Рука вместе с корпусом ушла.
+17
-2
+15
Если за такое желтую давать, то какое наказание заслуживает Камавинга за наступ шипами сзади на ахил Фодену, после чего игрока с травмой заменили?
Полгода исправительных работ?
Шутка, если что.
+14
0
+14
Со стороны Родриго конечно минимум красная, в челюсть с локтя получить, так себе удовольствие, но это футбол, контактный вид спорта, и в данном случае Родриго сам наткнулся на локоть, здесь даже фола не было. Судья отлично отработал, как болельщик РМ и не пропуская не одного матча, это лучшее судейство в а последнее ….. время
+20
-7
+13
Шикарное судейство. Кайфанул что судья игнорил кучи симуляций.
+14
-2
+12
Или как Беллингем умышленно грубил Диашу
+12
-3
+9
Ответ Ivang King
Со стороны Родриго конечно минимум красная, в челюсть с локтя получить, так себе удовольствие, но это футбол, контактный вид спорта, и в данном случае Родриго сам наткнулся на локоть, здесь даже фола не было. Судья отлично отработал, как болельщик РМ и не пропуская не одного матча, это лучшее судейство в а последнее ….. время
Судья крутой 100%
+10
-1
+9
Лучше бы обсудили как Камавинга на ахилл Фодену наступил
+11
-3
+8
Ответ ZarvuR2020
Беллингем гораздо более явно втащил Диашу, когда "мстил". А здесь неумышленная грубость.
Вот-вот, игрок любой другой команды получил бы за это жёлтую
+7
0
+7
Ответ Buzya
тебе бы в автобусе заехали в челюсть - ты бы уже драться лез
Но не валялся бы на полу автобуса будто меня Тайсон ушатал
+10
-3
+7
Ответ Adam M
Причем тут барса? Такая игра топовая, нет обсудить игру, а школоте только бы и устроить срач
У каждого болельщика реала все мысли только о Барсе.
+14
-8
+6
Ответ Axs Men
За этот эпизод должны были удалить Аканджи вместе с Диашем, ну Стоуна ещё можно вместе с ними
Лучше Гвардиола, а то он, оказывается, так бить умеет🤓
+5
0
+5
Удалены должны были быть Кама и Курва.
+9
-4
+5
Беллингем и симулянт и грязно играл. Разочаровал. Не Зидан и близко.
+6
-1
+5
Ответ xDe xDe
Комментарий скрыт
Сразу вспоминается момент удара локтем Марсело в лицо Месси , где была кровь. Судья не то что карточку не показала , но даже нарушения не зафиксировал ))) Месси от ветра губу разбил 🤣🤣 у Реала свои правила
+6
-2
+4
Ответ Mister999
Комментарий удален модератором
Сказал мистер комплексы. Сочувствую.
+5
-1
+4
Ответ Сакен Ибашов
Сити играют ангелы по твоему
Я не фанат МС. Во время просмотра матча и после матча, больше всего запомнились моменты, где очень мерзко вели себя игроки Реала, нежели МС. Игроки МС тоже, в некоторых случаях, вели себя откровенно грубо, но они признавали этот факт и не провоцировали соперника, как это делали игроки Реала. Или когда фолили против игроков МС, они не бежали всей командой к судье, не выпрашивали желтую, как игроки Реала. Яркий пример, это желтая Карвахаля за то, что пошел к судье и выпрашивал желтую для игрока МС.
+4
0
+4
Винисиус конечно тот еще фрукт,постоянно ноет о расизме в свой адрес, при этом ведет себя как настоящий кенгуру. Эпизод с Грилишем, демонстративные плевки рядом с лежащим на поле игроком соперника. Пусть потом не удивляется хейту в свой адрес, смотреть было на это противно. Беллингем в ту же степь подался.
+6
-2
+4
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
не тем местом смотришь футбол...
+11
-7
+4
Ответ kos.vohrt
Хоть и болел за Сити, но грубой игры там и близко не было. Игровой эпизод.
С заде влител игроножную мышцу, игровой эпизод ? С каких пор он таким стал ?
+6
-3
+3
Ответ #SharkTeam
Лучше бы обсудили как Камавинга на ахилл Фодену наступил
А зачем? Фоден же не рухнул как подкошенный, да ещё и пытался дальше играть, бороться. Прям не современно совсем. Так ЗМ точно не получить.
+3
0
+3
Никто и не спорит.
Или он решил напомнить о себе лишний раз?)
+3
0
+3
Ответ TheBestCapper
Не могу не согласиться. Особенно запомнились эпизоды: 1. Менди сфолил на Фодене. А Менди пошел бодаться с Фоденом. 2. Винисиус откровенно толкнул Грилиша. И вместо того, чтобы извиниться, начал что-то выговаривать Грилишу. 3. Камавинга провоцировал постоянно. Удивило, что Беллингем не получил желтую. Он очень часто что-то высказывал и жестикулировал судье. Пару жестких моментов против Диаша. Не понимаю этих футболистов из Ч лиги. Сами фолят, ведут себя грубо - это нормально, да еще и что-то выговаривают, пытаются спровоцировать соперника. Фолят против них - сразу на газон, а одноклубники бегут к судье и выпрашивают карточку.
Сити играют ангелы по твоему
+6
-3
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий