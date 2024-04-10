Анчелотти о 3:3 с «Ман Сити»: «Будем так играть в ответном матче – можем пройти дальше. Пока у «Реала» хватало сил на высокий прессинг, все шло хорошо»
Карло Анчелотти удовлетворен игрой «Реала» против «Манчестер Сити» (3:3).
– Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.
Чего мы не ожидали, так это гола оттуда (речь о забитом со штрафного мяче Бернарду Силвы – прим. Sports). Но мы хорошо отреагировали, очень хорошо действовали на протяжении 60 минут. Затем мы пропустили два гола в девятку, отразить эти удары было невозможно. Не думаю, что первый гол оказал влияние.
Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание «горожанам» неудобств при владении мячом.
– Вы удивили «Сити» своей схемой?
– Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и Родриго на левом фланге мы имели возможность создавать моменты – и мы это делали. Я доволен.
Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше, – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
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