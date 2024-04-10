Анчелотти о 3:3 с «Ман Сити»: «Будем так играть в ответном матче – можем пройти дальше. Пока у «Реала» хватало сил на высокий прессинг, все шло хорошо»

Карло Анчелотти удовлетворен игрой «Реала» против «Манчестер Сити» (3:3).

– Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

Чего мы не ожидали, так это гола оттуда (речь о забитом со штрафного мяче Бернарду Силвы – прим. Sports). Но мы хорошо отреагировали, очень хорошо действовали на протяжении 60 минут. Затем мы пропустили два гола в девятку, отразить эти удары было невозможно. Не думаю, что первый гол оказал влияние.

Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание «горожанам» неудобств при владении мячом.

– Вы удивили « » своей схемой?

– Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и на левом фланге мы имели возможность создавать моменты – и мы это делали. Я доволен.

Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше, – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.