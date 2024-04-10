Анчелотти о 3:3 с «Ман Сити»: «Будем так играть в ответном матче – можем пройти дальше. Пока у «Реала» хватало сил на высокий прессинг, все шло хорошо»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Карло Анчелотти удовлетворен игрой «Реала» против «Манчестер Сити» (3:3).

– Равный матч с жесткой борьбой. Пока нам удавалось высоко прессинговать, все шло очень хорошо. Мы старались извлекать выгоду из переходных фаз.

Чего мы не ожидали, так это гола оттуда (речь о забитом со штрафного мяче Бернарду Силвы – прим. Sports). Но мы хорошо отреагировали, очень хорошо действовали на протяжении 60 минут. Затем мы пропустили два гола в девятку, отразить эти удары было невозможно. Не думаю, что первый гол оказал влияние.

Все шло хорошо до тех пор, пока у нас были силы на высокий прессинг и создание «горожанам» неудобств при владении мячом.

– Вы удивили «Сити» своей схемой?

– Думаю, да. Второй гол был разыгран идеально, футболисты здорово все сделали. С Винисиусом и Родриго на левом фланге мы имели возможность создавать моменты – и мы это делали. Я доволен.

Я хотел, чтобы у нас после матча было небольшое преимущество, но и так мы должны быть довольны. Мы бились, и если будем так действовать во втором матче, то сможем пройти дальше, – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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52 комментария
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Реал больше отдыхал, думал игроки Мадрида более свежие. Но после 60 минуты Сити забрали преимущество. Но в концовке Анчелотти заменами всё таки удержал ничью.
+16
-2
+14
Ответ Усатая Козляра
на секундочку Реал 9 дней отдыхал перед матчем, тогда как Сити провел две игры
тут спорно что лучше, игровой тонус или длительный отдых
+14
-1
+13
на секундочку
Реал 9 дней отдыхал перед матчем, тогда как Сити провел две игры
+17
-4
+13
Ответ Иван Баланар
Комментарий скрыт
Все залетит куда надо в Манчестере)
9 дней отдыха не особо помогли
+14
-3
+11
Ответ adenaden
По-хорошему, Реал пропустил шальные мячи. Два, если точно. Такие редко залетают, тем более в одном матче. Фоден разве что творит такое более-менее систематично. У Реала же было несколько интересных выпадов с ударами прямо во вратаря. Другое дело, что Реал был отдохнувший, а МС нет, да еще и без Уокера и Де Брюйне. Думаю, результат справедлив. Второй матч будет совсем другим, и надеюсь тут уже шальные будут лететь в ворота Сити.
Эммм, а голы Реала не шальные были? Два рикошета и удачный «гвоздь» (сантиметр ниже/выше и мяч в космос полетит). Дальняки Сити на этом фоне выглядят в разы серьёзнее и мастеровитее🤷‍♂️
+13
-2
+11
Реал понять можно, почему не хватило до конца сил на высокий прессинг, всё таки только 9 дней отдыхали. Да и перед ответным матчем Сити на 1 час больше будет отдыхать. Где справедливость?
+13
-4
+9
Что против кризисной Барсы, что против Пепа Анчи всегда играет от обороны надеясь на контратаки. Видно же было, что Сити не в лучшем состоянии, почему нельзя было сыграть смелее.
Ехать без преимущества на Этихад сродни поражению.
+11
-3
+8
В прошлом году то же самое было. "О, Реал нашел противоядие, переигрывает Сити!". В итоге ничья, которая полностью устраивает Гвардиолу, а в ответном матче аннигиляция
+13
-7
+6
Не заметно было, что Реал отдыхал 8 дней, а Сити сыграли за это время 2 матча
+7
-1
+6
какого банана ты замены сделал после 2:3?!
+6
-1
+5
У реала было преимущество над подготовке, но Сити играл на ровне местами лучше с таким сильным соперником.

Порой бесит упрямство Пепа играя без замен...
+4
-2
+2
Ответ Homelander_666
Вини, который отдал 2 ассиста и создал несколько моментов для Родриго?) Он заруинил один момент, но сыграл хорошо.
А смысл
Надо было побеждать
+2
0
+2
Непонятно, что Анчелотти делал 9 дней перед матчем. Если бы потратил 7 из них на обучение занятия позиции Лунина при штрафных, было бы эффективнее
+3
-1
+2
Спасибо командам Карло и Пепа за жизнерадостный футбол
+2
0
+2
Ответ Dmitriy Jalovenko
тут спорно что лучше, игровой тонус или длительный отдых
То есть по вашему 9 дней отдыха - это значит игроки сидели дома или в кфс? То есть не тренировались ежедневно , не отрабатывали стратегии, кто-то возможно восстанавливался?
+6
-4
+2
так играть, это надеяться на 2 рикошета?
+14
-12
+2
Хороводы реала вокруг арбитра, это настоящий спектакль:))
+12
-10
+2
Ответ adenaden
По-хорошему, Реал пропустил шальные мячи. Два, если точно. Такие редко залетают, тем более в одном матче. Фоден разве что творит такое более-менее систематично. У Реала же было несколько интересных выпадов с ударами прямо во вратаря. Другое дело, что Реал был отдохнувший, а МС нет, да еще и без Уокера и Де Брюйне. Думаю, результат справедлив. Второй матч будет совсем другим, и надеюсь тут уже шальные будут лететь в ворота Сити.
то есть 2 рикошетных гола -это норм а у сити две девятки это шальные ? ))))
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Ответ Dmitriy Jalovenko
тут спорно что лучше, игровой тонус или длительный отдых
Дать нужную нагрузку можно без проблем на тренировках. Поэтому нельзя говорить, что игроки потеряли тонус
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Ответ ernar11
Что против кризисной Барсы, что против Пепа Анчи всегда играет от обороны надеясь на контратаки. Видно же было, что Сити не в лучшем состоянии, почему нельзя было сыграть смелее. Ехать без преимущества на Этихад сродни поражению.
Так план Карло работал, подвела реализация игроков. Реал же не в автобус играл.
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Ответ Topar Topovic
Холланд пропал на поле Худший игрок этого ЛЧ.ИМХО
Да Рюдигео не очень
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Удержал ничью ? При всем уважении Реал попросту не реализовал свои моменты после 1 тайма счет должен был быть минимум 3-1 , а голы фодена и гвардиола даже если были и очень даже красивыми но особенно гвардиолу больше повезло ) а атак считаю реал спокойно забрал игру , но небольшое количество времени согласен сити доминировал но это очевидно когда играешь против команды Пепа , но в целом реал сыграл намного лучше сити сегодня
Гвардиолу повезло, а Реалу значит не повезло с двумя рикошетами в первом тайме
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Ответ ман сити фейк
Реал больше отдыхал, думал игроки Мадрида более свежие. Но после 60 минуты Сити забрали преимущество. Но в концовке Анчелотти заменами всё таки удержал ничью.
мы явно смотрели разные матчи))) при чем с большинством здесь комментариями. сити второй тайм выиграл за счёт перестановок и гениальной игры бернарду, и родри. родри явно получил приказ играть больше в подстраховаться. а стокнз получил указание подняться выше из за чего большинство на участке поля между центром и правым флангом в атаке у сити стало преимущество. плюс явно устал карвахаль что неудивительно но. а Тони кроме не мог играть весь матч их за микроповрнжления да и на это анчелоти не ставил. плюс ужасная игра белингема. который недоработал в обороне как он это делал до этого мачта всегда гол защитника гвардиола был именно из за того что в зону должен был вернуться за ним беллингем. это гениальнейшая игра умов... тактика и ум игроков выдали гениальнейший матч. камавинга провел восхительный матч в плане подстраховки , в плане перекрытия зон в первом тайме и во втором он не просел. кроссовер до усталости несмотря на медлительноать играл интеллектом и так перекрывал зоны атаки сити что те за первый тайм в атаку так и не вышли.... это гениальный матч для всех кто разбирается в футболе по настоящему. три дальних удара гениальных, гениальный гол уругвайца ( вылетела фамилия) с лета, даже гол камавинги не просто так был- все тренеры по стопкадрам скажут что там разобраны было до миллиметров чтобы освободить ему коридор где даже в академия и школах учат что это коридор для удара по воротам... гении... и ошибки игроков были нивелированы интеллектом игроков ( последних зашкаливало в одном матче в плане реализованных идеи и индивидуального мастерства). даже современный физически беговой однотипный футбол был подвлестен полностью мозгами игроков.
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Ответ Topar Topovic
Раньше хоть навесы на Бензема работали,а сейчас расчёт на скорость
Да, игра стала ещё примитивней
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Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
Раньше хоть навесы на Бензема работали,а сейчас расчёт на скорость
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Ответ And Justice for All
Все же по ощущениям у Сити гораздо больше ресурсов добавить, чем у Реала, который провел если не идеальный, то практически на максимально хорошем для себя уровне матч. У Сити даже с выходом одного КДБ сразу плюс два игрока станет (ещё Холанд).
еще уокер
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Ответ Topar Topovic
Анчи не прав Беллингем и Вини сыграли хуже своих возможностей
Вини, который отдал 2 ассиста и создал несколько моментов для Родриго?) Он заруинил один момент, но сыграл хорошо.
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Ответ Serkan_Ballboy
Да Реал отлично играл. Просто игроки Сити забили с дальних ударов, а игроки Реала мазали (особенно Вини, хотя голевые прекрасные). Если в ответке Анчелотти не поставит трусливый футбол (как в начале 2 тайма), то все шансы пройти дальше. А вообще, никогда не понимал этой черты футбола Анчелотти. В матчах с топ соперниками когда Реал ведет, то он всегда опускается слишком низко и отдает мяч, рискованно же.
А игроки реала забивали после рикошето
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Ответ Гамаль Хайдаров
так играть, это надеяться на 2 рикошета?
сити больше повезло. их дальние удары с сантиметровой точностью требовали намного больше удачи, чем рикошеты
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Мне кажется сейчас сами игроки и Реала и Сити не понимают кто пройдёт дальше - да и Гвардиола с Анчелотти тоже на этот вопрос сами себе не ответят...
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