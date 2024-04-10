Родриго о 3:3 с «Ман Сити»: «Они не ожидали, что я буду играть слева, новая тактика сработала хорошо» 

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Родриго Футбол

Родриго оценил ничью «Реала» с «Манчестер Сити» (3:3).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Мадриде.

«Мы хотели победить, добиться положительного результата, но в итоге сыграли вничью. Мы пропустили голы, которые могли бы и не пропускать, нам нужно поработать над этим на этой неделе.

Всегда тяжело оправиться после столь быстро пропущенного гола, но мы вернулись в игру и смогли взять ее под контроль. Затем мячом больше владел соперник, но мы были опасны на контратаках.

Они не ожидали, что я буду действовать слева, сегодня мы сыграли по-другому, но новая тактика сработала хорошо, и мы подумаем, как сыграть [в ответном матче], на следующей неделе.

Мы знали, что должны были не давать им наносить удары из-за пределов штрафной, теперь нужно побеждать в гостях. Выиграет тот, кто будет меньше ошибаться», – сказал вингер «Реала».

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2 комментария
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Да,это был очень хороший и неожиданный ход для сити. Левый фланг был перегружен
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Надеюсь ответный матч будет таким же огненным
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